Уфимцев напугали сообщения с просьбой запастись водой

Несколько дней назад в соцсетях стала распространяться информация от несуществующего предприятия МП ПУ «Водоканал» о том, что с утра 28 апреля и до вечера 30 апреля якобы будут хлорировать воду, в связи с некой «плановой дезинфекцией водопроводных сетей».