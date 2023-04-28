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Published Сегодня, 04:38

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Уфимцев напугали сообщения с просьбой запастись водой

28 апреля 2023, 04:38

«Уфаводоканал» сделал заявление о дезинфекции водопроводных сетей и хлорировании воды

Власти официально прокомментировали данные сообщения

Несколько дней назад в соцсетях стала распространяться информация от несуществующего предприятия МП ПУ «Водоканал» о том, что с утра 28 апреля и до вечера 30 апреля якобы будут хлорировать воду, в связи с некой «плановой дезинфекцией водопроводных сетей».

Разумеется ничего общего с реальностью данная информация не имеет, а, а холодная водопроводная питьевая вода в системе централизованного водоснабжения ГУП РБ «Уфаводоканал» соответствует всем нормативным требованиям.

— Каких-либо дезинфекционных работ на водосетях предприятия не производится, — однозначно заявили на предприятии.

Стоит напомнить, что подобные «предупреждающие» сообщения в соцсетях зачастую бывают ложными и доверять такой информации не стоит. Проверить ее можно на официальном сайте предприятия или же в официальных группах того или иного предприятия.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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