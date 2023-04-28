ТПП: Предстоит большая работа по просветительству в сфере интеллектуальных прав

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как отметили эксперты, дефицит финансовых ресурсов у правообладателей является одним из сдерживающих факторов для развития рынка интеллектуальной собственности.
В ходе своей речи президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин выступил с инициативой о необходимости поправок в налоговый кодекс, а также об освобождении от налогообложения операций, связанных с выплатой авторского вознаграждения.
Другой важной инициативой стало предложение об увеличении присутствия представителей малого и среднего бизнеса в производственной сфере, в том числе при разработке инновационных продуктов. Для реализации этого необходимо пустить в ход механизмы поддержки компаний — интеграторов технологических решений, которые привлекают МСБ в качестве субподрядчиков.
По словам главы ТПП, российский бизнес слабо осведомлен в вопросах интеллектуальной собственности. Некоторые компании, даже имея патенты, не ставят себе их на баланс.
«То есть они у них в интеллектуальной собственности как таковой не числятся. Хотя это может достаточно серьезно для многих компаний увеличить их стоимость, капитализацию этой компании. Здесь предстоит большая работа по просветительству в этой области», — добавил Катырин.
Участники форума единогласно подчеркнули, что в России имеется острая потребность в патентоведах, юристах, оценщиках, поскольку в стране работает только один институт интеллектуальной собственности.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов в ходе выступления на пленарном заседании подвел итоги первого квартала 2023 года.
«На 11% выросло количество заявок на изобретения от российских заявителей при в целом негативном тренде на падение активности зарубежных инноваторов. Практически половину из заявок составляют университеты и научные учреждения. Видим хороший тренд, и не только в науке, но и в бизнесе, порядка 10% — это рост от коммерческого сектора, активизировался сектор МСП», — отметил Зубов.
Область интеллектуальной собственности довольно конфликтная, и для решения многих споров необходимо развивать досудебную медиацию — урегулирование споров с помощью профессионального посредника, рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров.
По его словам, такой конфликт может быть улажен только с помощью посредника, который с нейтральных позиций поможет прийти сторонам к разрешению ситуации.
Все инициативы по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности по итогам форума поступят в профильные ведомства.