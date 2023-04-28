Названа альтернатива отмененной акции «Бессмертный полк» в Уфе

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Уфе шествие «Бессмертного полка» заменят «минутой молчания». Региональный штаб Движения «Бессмертный полк в России» в РБ принял решение о проведении 5 мая Общереспубликанской общественной гражданско-патриотической церемонии «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Мероприятие состоится 5 мая с 11:00 до 11:20. При этом отмечается, что «минута молчания» пройдет по единому звуковому сопровождению одновременно по всей республике. Акция будет проводиться локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.
— Участникам Церемонии рекомендуется надеть поверх одежды бейдж с фотографией своего Солдата-победителя и Георгиевской лентой, тем самым отдать ему дань уважения и памяти, продемонстрировать окружающим свою гражданскую позицию и отношение ко Дню Победы, — добавили в мэрии.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Уфе и по все стране было решено отменить в 2023 году. Пресс-секретарь ООД «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова объяснила это тем, что организаторы приняли решение выйти за пределы формата одной улицы, расширив его.
При этом россиянам предложили альтернативу. Вместо шествия «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.