Названа альтернатива отмененной акции «Бессмертный полк» в Уфе

Мероприятие состоится 5 мая с 11:00 до 11:20. При этом отмечается, что «минута молчания» пройдет по единому звуковому сопровождению одновременно по всей республике. Акция будет проводиться локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.