РЖД: Движение поездов у деревни Юрахлы Курганской области осуществляется по графику

Сообщается, что 28 апреля со станции Курган к деревне Юрахлы направили пожарный поезд. По прибытии он был задействован в оказании помощи подразделениям МЧС в ликвидации природного возгорания, подошедшего на перегоне Варгаши — Кравцево к железной дороге. Состав имеет в запасе 180 тонн воды и технику, которая требуется для тушения пожара. Помимо этого, поезд задействован в заправке водой пожарных автомобилей. График движения поездов на данном участке остался без изменений.