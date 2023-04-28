РЖД: Движение поездов у деревни Юрахлы Курганской области осуществляется по графику

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Published Сегодня, 15:46
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Кроме того, в ведомстве опровергли информацию о том, что возгорание могло быть вызвано искрой от проходящего тепловоза.
Сообщается, что 28 апреля со станции Курган к деревне Юрахлы направили пожарный поезд. По прибытии он был задействован в оказании помощи подразделениям МЧС в ликвидации природного возгорания, подошедшего на перегоне Варгаши — Кравцево к железной дороге. Состав имеет в запасе 180 тонн воды и технику, которая требуется для тушения пожара. Помимо этого, поезд задействован в заправке водой пожарных автомобилей. График движения поездов на данном участке остался без изменений.
Как сообщает kikonline.ru, при тушении загоревшейся травы в полосе отвода железнодорожного полотна на перегоне Курган — Утяк был задействован поезд со станции Шадринск.
В пресс-службе ЮУЖД подчеркнули, что железнодорожная линия является электрифицированной, поэтому причиной пожара не могла стать искра от проходящих тепловозов, как пишут некоторые СМИ.
Сообщается, что не только в Курганской, но и в Челябинской области при ликвидации возгораний используются пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги. Известно, что пожарный поезд со станции Златоуст оказывал помощь подразделениям МЧС 27 апреля при тушении пожара на перегоне Сыростан — Хребет. Кроме того, поезд со станции Кропачево задействован в ликвидации возгорания сухой травы в полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая — Мурсалимкино.
По словам Вадима Шумкова, главы Курганской области, на станции Юрахлы в Варгашинском районе произошло возгорание нескольких домов.
Согласно информации, озвученной представителями МЧС, на площади 800 квадратных метров горят хозяйственные постройки, проводится превентивная эвакуация населения. Площадь ландшафтного пожара достигает 100 га. Пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС РФ уже направлены к месту ЧС. В работах по ликвидации возгорания участвуют более 40 человек и 15 единиц техники.
Днем ранее в Курганской области произошел ряд крупных возгораний, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Кетовском округе региона и в Кургане.