РАНХиГС участвует в решении проблемы дефицита кадров с помощью переподготовки

Аудитория проекта «Содействия занятости» самая разнообразная. Это молодые матери в декрете, мамы с детьми до 7 лет и представители старшего поколения от 50 лет. Программы доступны для безработных россиян и граждан до 35 лет, у которых нет высшего или среднего специального образования. Отдельная категория – студенты последних курсов и выпускники колледжей, техникумов, институтов и университетов. Пройти программу могут и граждане, которые отслужили в армии, но еще не нашли работу, а также сотрудники, оказавшиеся под риском увольнения. Отметим, что это далеко не весь список потенциальных участников проекта.