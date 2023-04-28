РАНХиГС участвует в решении проблемы дефицита кадров с помощью переподготовки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В исследовании отмечается, что для решения проблемы нехватки специалистов работодатели готовы к проведению индексации заработной платы ценным сотрудникам, а также к обучению персонала и приглашению на должности кандидатов с достаточным уровнем компетенции, пишут newsnn.ru.
Президентская академия (РАНХиГС) занимается реализацией федпроекта «Содействие занятости», который является одним из направлений нацпроекта «Демография» и направлен на помощь обеим категориям рынка труда. Работодателям он поможет найти компетентных сотрудников, а соискателям – повысить свою конкурентоспособность за счет освоения новых навыков и знаний. Аудитории предлагается бесплатно пройти профессиональную переподготовку или получить еще одно образование в рамках интересующих программ. Для участия в проекте приглашаются жители всех российских регионов.
Как отметил директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, при выборе кандидатуры на должность наниматели отдают предпочтение тем сотрудникам, которые склонны к постоянному развитию и совершенствованию своих навыков и компетенций. Все это может пригодиться для работы с нестандартными задачами и оптимизации трудовых процессов. В первую очередь это актуально для специалистов узкого профиля, поскольку их род деятельности часто предполагает поиск нелинейных методов решения проблем. Именно таких сотрудников работодатели готовы стимулировать материально, а также предоставлять им другие виды поддержки.
РАНХиГС предлагает тысячу образовательных программ, которые можно пройти бесплатно. Для каждого субъекта сформирован свой набор с учетом потребностей местного рынка труда. Обучение можно проходить в одном из двух форматах – очно или дистанционно. В проекте задействовано 45 филиалов Президентской академии в регионах и свыше 100 партнерских образовательных организаций.
Аудитория проекта «Содействия занятости» самая разнообразная. Это молодые матери в декрете, мамы с детьми до 7 лет и представители старшего поколения от 50 лет. Программы доступны для безработных россиян и граждан до 35 лет, у которых нет высшего или среднего специального образования. Отдельная категория – студенты последних курсов и выпускники колледжей, техникумов, институтов и университетов. Пройти программу могут и граждане, которые отслужили в армии, но еще не нашли работу, а также сотрудники, оказавшиеся под риском увольнения. Отметим, что это далеко не весь список потенциальных участников проекта.
Более подробная информация и правила поступления в РАНХиГС изложены на сайте Президентской академии.