Передумывали из-за денег: экс-министр МВД Башкирии о жертвах «кухонных боксеров»

Сегодня, 28 апреля, в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который зарезал мать своих сыновей, подкараулив ее возле дома. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Известно, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы.