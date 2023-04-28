Передумывали из-за денег: экс-министр МВД Башкирии о жертвах «кухонных боксеров»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Сегодня, 28 апреля, в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который зарезал мать своих сыновей, подкараулив ее возле дома. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Известно, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы.
Mkset решил обсудить проблему домашнего насилия с омбудсменом Башкирии по правам человека Михаилом Закомалдиным, который ранее возглавлял региональное министерство внутренних дел. Разговор с омбудсменом шел не о трагической истории Дины Махияновой, а о женской психологии, сборе доказательств и о том, как отозванные заявления влияют на «кухонных боксеров».
— Во времена моей работы, еще в советское время, когда я был оперативником, нередко бывало такое, что приходили битые мужем женщины, писали заявления, а чуть успокоившись, интересовались, что грозит сожителю. Услышав про арест на 15 суток, огромная часть женщин передумывала, ведь пока дебошир будет под арестом, он не будет работать — и это ударит по бюджету, — вспоминает Михаил Закомалдин и полагает, что и сегодня часть женщин либо и вовсе не идет в полицию, либо забирает заявления, едва остыв от семейного инцидента.
Однако Михаил Закомалдин считает, что обращаться в случае домашнего насилия к правоохранителям необходимо. Как минимум потому, что безнаказанность может только прибавить дебоширу уверенности и «развязать руки».
— При телесных повреждениях даже в полицию не надо обращаться, надо идти в суд. Полиция не будет принимать никаких мер, потому что они друг друга знают, это часть 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Лучше идти в мировой суд и писать заявление, полиция в принципе и не должна этим заниматься, полиция занимается только частью второй ст. 115, когда телесные повреждения наносятся из хулиганских побуждений. Однако надо понимать, что и мировой суд в первую очередь старается примирить стороны. И не исключено, что в таком случае все повторяется заново. Так что необходимо твердо определиться, хочет ли жертва прекратить агрессию в свой адрес и готова ли она идти до конца, — поясняет Закомалдин.
Михаил Закомалдин подчеркивает, что решимость идти до конца в намерении наказать обидчика очень важна — прощение и отозванное заявление дает любителю помахать кулаками простор действий и вынуждает полицию относиться к таким заявлениям с прохладой. Так или иначе большая часть заявлений забирается назад.