Новое в пенсиях, ипотеке и комиссиях ЖКХ: что изменится в Башкирии с 1 мая 2023 года

Правительство РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ утвердило типовые условия контрактов на оказание услуг питания в школах. Согласно документу, устанавливаются требования к качеству пищевой продукции. Например, исполнитель не может исключить горячее питание даже при условии замены продуктов. Меню питания будет утверждаться исходя из возраста школьников, кроме того исполнитель будет обязан каждый день отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды. При этом заказчики обязаны учитывать социально-демографические, национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения.