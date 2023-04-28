Новое в пенсиях, ипотеке и комиссиях ЖКХ: что изменится в Башкирии с 1 мая 2023 года

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
С 1 мая 2023 года доставка пенсии наличными будет идти только через «Почту России». Это позволит защитить россиян от потери пенсий, а получение средств будет бесперебойным.
C 1 мая 2023 года Центробанк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Вместе с этим появятся надбавки для ипотек. Таким образом, ипотеку неплатежеспособным жителям Башкирии или не одобрят вовсе, или одобрят под повышенный процент. Также с 30 мая банки будут обязаны формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта 2023 года.
С 1 мая в случае если в течение полугода нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только больницы, но и уполномоченные лица. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.
С 1 мая этого года ФНС будет информировать банки о снятии с налогового учета скончавшегося гражданина. После получения такой информации банки должны прекратить все операции по его счетам. Такое нововведение запретит пользоваться платежными картами умершего незаконно.
С мая 2023 года за размещение средств на накопительную часть пенсии и за резерв по обязательному пенсионному страхованию будет отвечать Казначейство России. Новвоведение позволит сохранить пенсии россиян в сохранности.
С 1 мая вступит в силу новый стандарт для счетчиков газа. Жильцам нужно выяснить, какой тип газового счетчика установлен в доме и когда наступает срок поверки и при необходимости поверить его по новым правилам. Исключение составят лишь умные счетчика газа.
Новый закон упросит обнаружение махинаций со счетчиками — по новому стандарту доказать вину конкретного жильца станет проще.
Банк России с 1 мая 2023 года снижает максимальный размер комиссий банков при расчетах через СБП для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.
Правительство РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ утвердило типовые условия контрактов на оказание услуг питания в школах. Согласно документу, устанавливаются требования к качеству пищевой продукции. Например, исполнитель не может исключить горячее питание даже при условии замены продуктов. Меню питания будет утверждаться исходя из возраста школьников, кроме того исполнитель будет обязан каждый день отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды. При этом заказчики обязаны учитывать социально-демографические, национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения.