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Нам просто не на что жить: ФК «Уфа» распродает имущество из-за долгов

28 апреля 2023, 09:17
Фото: Avito

ФК «Уфа» выставил свой автобус на продажу за 25 млн рублей

Вырученными средствами расплатятся с игроками и погасят долги.

Футбольный клуб «Уфа» выставил на продажу туристический автобус MAN Lion's Coach, который использовался для перевозки игроков. Информация об этом размещена на одном из интернет-порталов бесплатных объявлений.

Автобус 2020 года выпуска с двигателем мощностью 440 лошадиных сил, с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач, есть система облегчения начала движения и круиз-контроль.

В автобусе 61 сиденье с подлокотниками и откидными спинками, они раздвигаются в проход, есть кондиционер, кухня и холодильник. Стены обшиты ковровой тканью.

Пробег составляет 67 тыс. км. Автобус в клубе оценили в 24,7 млн рублей, его готовы продать в лизинг.

«Нам просто не на что жить, поэтому мы и продаем новый автобус», - сообщили Mkset в клубе.

Там также отметили, что ранее власти потребовали сократить зарплаты футболистов. Однако у некоторых футболистов гонорары в контрактах выше обозначенной планки. Если клуб урежет зарплаты таким игрокам, он может попасть под штрафные санкции.

«Футболистам нельзя урезать зарплату. Если футболист с действующим контрактом пожалуется в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, и нам запретят заявлять новых футболистов, пока с ним на рассчитаются», - объяснили в клубе.

Если проблема не решится в течение определенного времени, клуб могут даже не допустить до участия в соревнованиях.

Всего с начала года клуб получил 100 млн рублей финансирования от республики. Стоимость аренды стадиона при этом составляет 43 млн рублей, расплатиться за нее бюджетными деньгами нельзя. Поэтому «Уфа» продавала игроков и рассчитывалась из «внебюджета».

Как ранее сообщал Mkset, с сентября 2022 года в Арбитражном суде республики рассматривается иск Регионального фонда к ФК «Уфа» о взыскании долга в размере 105,6 млн рублей.

В октябре 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ему «смотреть не хочется», как «Уфа» играет в первой лиге. В то же время, подчеркнул он, клуб получит 400 млн рублей на завершение сезона.

Однако в клубе говорят, что получили только 100 млн рублей финансирования и сомневаются, что им «дадут» оставшиеся 300 млн до конца сезона.

#Наталья Балыкова
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