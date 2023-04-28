«Нафталин и ужас»: певец из Уфы Губин высказался о творчестве популярного певца

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Певец из Уфы Андрей Губин в ходе интервью с Алексеем Малаховым высказался о музыке певца Ярослава Дронова, также известного как SHAMAN. В частности, Губин заявил, что по его мнению, творчество Дронова — «нафталин».
«SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — высказался Губин.
Как отметил музыкант, уже в 90-е годы это «смотрелось старомодно». При этом Губин подчеркивает, что для творческого успеха необходимо создавать «что-то новое и интересное». По словам Губина, сам он старается не повторяться в своем творчестве, пытаясь порадовать своих поклонников новым репертуаром.
Напомним, 31-летний певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) стал известен благодаря таким песням, как «Ты моя», «До самого неба», «Я русский», а также трека «Встанем», посвященного героям ВОВ.