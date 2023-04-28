На Советской площади в Уфе снова перекладывают плитку

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Уфе вновь перекладывают плитку на Советской площади. Внимание на это обратил корреспондент Mkset.
Но фото, сделанном на площади, сегодня, 28 апреля, можно увидеть, как несколько рабочих повторно укладывают каменные блоки неподалеку от ступеней здания министерств, которые находятся на территории площади. Также один из участков, где, вероятно, тоже заменят плитку, в данный момент огорожен.
Отметим, что это не первый раз, когда Советскую площадь ремонтируют после её открытия. Так, отдельные элементы на площади переделывали уже несколько раз. Подробнее об этом Mkset рассказывал уже здесь.