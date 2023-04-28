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Published Сегодня, 11:16

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На Советской площади в Уфе снова перекладывают плитку

28 апреля 2023, 11:16
Фото: mkset.ru
Близ одного из правительственных зданий перекладывают плитку

В Уфе вновь перекладывают плитку на Советской площади. Внимание на это обратил корреспондент Mkset.

Фото: mkset.ru

Но фото, сделанном на площади, сегодня, 28 апреля, можно увидеть, как несколько рабочих повторно укладывают каменные блоки неподалеку от ступеней здания министерств, которые находятся на территории площади. Также один из участков, где, вероятно, тоже заменят плитку, в данный момент огорожен.

Отметим, что это не первый раз, когда Советскую площадь ремонтируют после её открытия. Так, отдельные элементы на площади переделывали уже несколько раз. Подробнее об этом Mkset рассказывал уже здесь.

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