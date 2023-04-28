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Массовое ДТП в Башкирии: в салоне находился двухлетний ребенок

28 апреля 2023, 18:16
Фото: МЧС по РБ

Три автомобиля с ребёнком в салоне столкнулись на трассе в Башкирии

Спасатели сообщили первые подробности с места аварии

Буквально полтора часа назад в Белорецком районе на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск возле села Серменево столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2112, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo.

По данным МЧС Башкирии, всего в машинах находилось восемь человек, в том числе двухлетний ребенок, который уцелел. Травмы получили пятеро.

— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести каретами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение ГБУЗ РБ «Белорецкая ЦРБ» и находятся на осмотре, — добавили в ведомстве.

Причина ДТП устанавливается.

#Валерия Панаева#ДТП#Дети
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