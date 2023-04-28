Массовое ДТП в Башкирии: в салоне находился двухлетний ребенок

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Буквально полтора часа назад в Белорецком районе на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск возле села Серменево столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2112, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo.
По данным МЧС Башкирии, всего в машинах находилось восемь человек, в том числе двухлетний ребенок, который уцелел. Травмы получили пятеро.
— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести каретами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение ГБУЗ РБ «Белорецкая ЦРБ» и находятся на осмотре, — добавили в ведомстве.
Причина ДТП устанавливается.