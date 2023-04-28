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Глава РЭО Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на их цену

28 апреля 2023, 17:47
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор опровергает информацию о росте цен на картофель из-за запрета на использование сумок-сеток для упаковки овощей, так как на данный момент еще ведется обсуждение этой темы в рамках рабочей дискуссии. Окончательное решение по данному вопросу будет принято позднее.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что сумки-сетки являются трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами, которые могут вызвать проблемы в работе сортировочного оборудования и привести к приостановке линии. Кроме того, производители овощей, расфасованных в сумки-сетки, заявляют о возможном повышении цен, но это не должно влиять на стоимость товара, продаваемого без упаковки, пишет gorod55.ru.

Российский экологический оператор не выступает за полный запрет сумок-сеток в качестве транспортной упаковки, и переоборудование может оказаться необязательным. Однако директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов предлагает исключить сумки-сетки при продаже товара конечному потребителю, чтобы избежать проблем с переработкой такой упаковки.

Таким образом, информация о росте цен на картофель из-за запрета на использование сумок-сеток не соответствует действительности, дискуссия по данной теме продолжается.

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