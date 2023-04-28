Глава РЭО Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на их цену

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что сумки-сетки являются трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами, которые могут вызвать проблемы в работе сортировочного оборудования и привести к приостановке линии. Кроме того, производители овощей, расфасованных в сумки-сетки, заявляют о возможном повышении цен, но это не должно влиять на стоимость товара, продаваемого без упаковки, пишет gorod55.ru.
Российский экологический оператор не выступает за полный запрет сумок-сеток в качестве транспортной упаковки, и переоборудование может оказаться необязательным. Однако директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов предлагает исключить сумки-сетки при продаже товара конечному потребителю, чтобы избежать проблем с переработкой такой упаковки.
Таким образом, информация о росте цен на картофель из-за запрета на использование сумок-сеток не соответствует действительности, дискуссия по данной теме продолжается.