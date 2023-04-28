Глава РЭО Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на их цену

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что сумки-сетки являются трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами, которые могут вызвать проблемы в работе сортировочного оборудования и привести к приостановке линии. Кроме того, производители овощей, расфасованных в сумки-сетки, заявляют о возможном повышении цен, но это не должно влиять на стоимость товара, продаваемого без упаковки, пишет gorod55.ru.