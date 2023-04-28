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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Какая погода будет в Башкирии на 1 мая

28 апреля 2023, 13:04
Фото: 1MI
Май в Башкирии, по данным синоптиков, ожидается теплым и сухим.

Синоптики Башгидрометцентра  рассказали, какая погода жителей республики на этих выходных, а также на 1 мая. Так, в субботу, существенных осадков не ожидается, ветер умеренным, однако местами порывистый. Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, а днем +19…+24 градуса.

В воскресенье также пройдет без существенных осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью останется без изменений, а днем поднимется до +26 градусов.

Однако 1 мая в северных районах Башкирии пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, а днем +21…+26 градусов.

Синоптики также заявляют, что май в этом году будет теплым и сухим, а среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1 градус выше нормы, которая составляет +13 градусов. 

#Элина Сайфранова
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