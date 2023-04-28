Какая погода будет в Башкирии на 1 мая

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода жителей республики на этих выходных, а также на 1 мая. Так, в субботу, существенных осадков не ожидается, ветер умеренным, однако местами порывистый. Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, а днем +19…+24 градуса.