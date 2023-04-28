Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи

В рамках поддержки благотворительности и «зеленой» повестки появилась новая площадка под названием «Авито Польза». Там собрана вся информация о благотворительных проектах, экологическом счетчике, сборе вторсырья, волонтерской помощи, а также поддержке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На отдельной странице с интерактивной картой поисков пользователи сайта могут передать отряду необходимое оборудование или средства для его приобретения, также возможно предоставить его участникам размещение в квартирах и апартаментах в местах поисков и учений. На сегодняшний день оставлено более 800 заявок от желающих передать инвентарь добровольцам.