Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В рамках поддержки благотворительности и «зеленой» повестки появилась новая площадка под названием «Авито Польза». Там собрана вся информация о благотворительных проектах, экологическом счетчике, сборе вторсырья, волонтерской помощи, а также поддержке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На отдельной странице с интерактивной картой поисков пользователи сайта могут передать отряду необходимое оборудование или средства для его приобретения, также возможно предоставить его участникам размещение в квартирах и апартаментах в местах поисков и учений. На сегодняшний день оставлено более 800 заявок от желающих передать инвентарь добровольцам.
Кроме того, пользователи могут узнать о нуждах благотворительных фондов — сегодня системную поддержку уже получают 11 организаций.
По прогнозам аналитиков, за три года общая сумма помощи составит более 100 млн рублей, из них почти 85 млн рублей — пожертвования от пользователей и сотрудников компании.
В начале года сервис также объявил о старте механике «Знак Добра», участвующие в нем пользователи могут предложить свою помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, детям и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, также имеется возможность оказать поддержку в содержании животных.
Спустя один месяц действия механики в проект вступило около 100 фондов. При пожертвовании к их программе суммы от 100 рублей пользователи получают специальный бейдж «Знак добра» — при желании его можно прикрепить к своему объявлению.
Команда сервиса продолжает уделять внимание и теме экологии. Более 7 млн людей стали участниками благотворительных проектов и программ по сохранению окружающей среды на платформе. Все пользователи, которые перепродали свои вещи, являются активными участниками экологического подсчета. За трехлетний период они смогли сохранить 258,6 млрд кВт/ч энергии, 42,4 млн га леса, защитив от вырубки сосновые насаждения, а также снизить выбросы парниковых газов на 63,8 млн тонн и экономично использовать 472 м³ воды.
Вклад пользователей в экологическое потребление можно отследить наглядно: на их аккаунте есть бейджи, на которых написано количество объема предотвращенного выброса углекислого газа, а также блок с описанием каждого конкретного действия.
В прошлом году компания начала совместную работу с Российским экологическим оператором с целью информационного обмена о пунктах приема вторсырья, отслеживания цен на услуги переработки в регионах и поддержки отечественных производителей оборудования для переработки вторсырья на платформе. В феврале компания предоставила особые условия размещения для компаний, которые зарегистрированы на специальной платформе.