Индекс шашлыка: во сколько жителям Башкирии встанут майские праздники в 2023 году

Для расчета индекса шашлыка в прошлом году берем тот же рецепт и данные Башстата за апрель 2022 года. Тогда средняя потребительская стоимость 1 килограмма свинины, говядины и баранины составляла: 383,89 рубля, 607,07 рубля и 539,94 рубля соответственно. Огурцы, помидоры и репчатый лук: 130,42 рубля, 184,31 рубля и 47,63 рубля соответственно. Кефир той же марки и объема в апреле стоил 64,99 рубля.

А самый дешевый мангал, набор шампуров из 6 штук и уголь стоили 145 рублей, 178 рублей и 170 рублей собственно.