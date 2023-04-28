Индекс шашлыка: во сколько жителям Башкирии встанут майские праздники в 2023 году

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Традиционно на «майские» большинства жителей Башкирии выезжают на природу и готовят шашлыки. Mkset узнал в какую сумму и насколько дороже в сравнении с прошлым годом обойдется набор сейчас.
За рецепт возьмем 1,5 кг мяса на выбор, 3 луковицы и 1 литр кефира для маринада. Не будем забывать про овощи к столу и все необходимо для приготовления: мангал и шампуры.
Согласно данным Башстата, средняя стоимость одного килограмма свинины в этом году составляет 354,95 рубля, говядины — 634,34 рубля, баранины — 589,97 рубля. А средняя стоимость кило огурцов, помидоров и репчатого лука — 163,85 рубля, 195,68 рубля и 57,82 рубля собственно. Стоимость одного литра 3,2% кефира на сегодняшний день в магазине — 62,99 рубля.
Итого, накрыть небольшой стол в этом году можно будет за 710,88 рубля (со свининой), за 1 129 рублей (с говядиной) и за 1 063,43 рубля (с бараниной).
А для того, чтобы непосредственно приготовить шашлык потребуется мангал, шампуры и уголь. Самый дешевый мангал на момент написания материала был за 220 рублей, набор шампуров из 6 штук — 241 рубль, а уголь — 134 рубля.
Таким образом, индекс шашлыка, по расчетам Mkset, в этом году составляет 1305,88 — 1 724 рублей, все зависит от выбора мяса.
Для расчета индекса шашлыка в прошлом году берем тот же рецепт и данные Башстата за апрель 2022 года. Тогда средняя потребительская стоимость 1 килограмма свинины, говядины и баранины составляла: 383,89 рубля, 607,07 рубля и 539,94 рубля соответственно. Огурцы, помидоры и репчатый лук: 130,42 рубля, 184,31 рубля и 47,63 рубля соответственно. Кефир той же марки и объема в апреле стоил 64,99 рубля.
А самый дешевый мангал, набор шампуров из 6 штук и уголь стоили 145 рублей, 178 рублей и 170 рублей собственно.
Путем математических вычислений выясняем, что индекс шашлыка в 2022 году составлял: 1 234,5 — 1 569,3 рубля. Исходя из наименьшей стоимости отдых на природе с шашлыками в 2023 году, согласно расчетам Mkset, подорожал на 71,38 рубля.
Напомним, что жарить шашлыки до 16 мая можно только на приусадебных участках в СНТ, в огородах и на дачах.