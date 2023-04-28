Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии

Набор для приготовления шашлыка из курицы составил 1 876 рублей, что на 2,5% дешевле чем в прошлом году. Шашлык из говядины, по подсчетам Росстата, обойдется в 2 465 рублей, что на 2,4% дороже в сравнении с прошлым годом. Подорожал также набор из баранины — до 2 407 рублей или на 4% в сравнении с 2022 годом.