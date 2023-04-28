Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В этом году, согласно данным Росстата, стоимость набора продуктов для приготовления шашлыков из свинины в Башкирии составила 2 102 рубля. Примечательно, что в прошлом году сумму была выше на 2,5%.
Набор для приготовления шашлыка из курицы составил 1 876 рублей, что на 2,5% дешевле чем в прошлом году. Шашлык из говядины, по подсчетам Росстата, обойдется в 2 465 рублей, что на 2,4% дороже в сравнении с прошлым годом. Подорожал также набор из баранины — до 2 407 рублей или на 4% в сравнении с 2022 годом.
В среднем по России «шашлычный набор» из свинины обойдется в 2 432 рубля, дороже на 2,6% чем в прошлом году. Из говядины — в 2 786 рублей, за год цена увеличилась на 5%. Из баранины — в 2 632 рубля, что на 4,9% дороже показателей прошлого года.
Известно, что рассчитывалась стоимость набора исходя из цен на мясо, овощи, хлеб, майонез, кетчуп, алкогольные и безалкогольные напитки на март 2023 года. За основу брали 1,3 кг мяса, 300 граммов лука, по 400 граммов хлеба, по 500 мл кетчупа и майонеза, килограмм картошки, 800 граммов свежих овощей и помидоров.