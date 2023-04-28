Экс-главврач РКБ в Уфе, где была вспышка ковида, стала коучем и учит успеху

Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова помимо аудита систем здравоохранения теперь «Коуч ICF, 4D Бизнес-консультант, ведущий аудитор ISO 9001» - именно эти замысловатые слова и аббревиатуры значатся в ее статусе на странице в социальной сети. Там же известная уфимцам как бывший главврач республиканской клинической больницы, на своей странице в соцсетях рассказывает о том, что такое коучинг и предлагает коуч-сессии, которые помогут найти ответы на вопросы, а также разъясняет, что коуч - «это проводник в мир ответов на ваши внутренние вопросы».