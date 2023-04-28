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Экс-главврач РКБ в Уфе, где была вспышка ковида, стала коучем и учит успеху

28 апреля 2023, 05:37
Фото: vk.com/Эльза Сыртланова
После того как в начале пандемии фамилия Сыртлановой гремела в скандалах врач получила грамоту от Хабирова и перешла на высокую должность в Москву.

Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова помимо аудита систем здравоохранения теперь «Коуч ICF, 4D Бизнес-консультант, ведущий аудитор ISO 9001» - именно эти замысловатые слова и аббревиатуры значатся в ее статусе на странице в социальной сети. Там же известная уфимцам как бывший главврач республиканской клинической больницы, на своей странице в соцсетях рассказывает о том, что такое коучинг и предлагает коуч-сессии, которые помогут найти ответы на вопросы, а также разъясняет, что коуч - «это проводник в мир ответов на ваши внутренние вопросы».

Напомним, что после событий весны 2020 года, когда в Республиканской клинической больнице была допущена вспышка коронавирусной инфекции, которую скрывали, Эльза Сыртланова ушла с поста главврача по собственному желанию. Примечательно, что после громкого скандала Сыртланова получила из рук главы Башкирии Радия Хабирова почетную грамоту. Сегодня Сыртланова работает в Высшей школе организации и управления здравоохранением.

На сайте Высшей школы под фото Сыртлановой указано, что она является руководителем научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения ВШОУЗ, а также шеф-редактором проекта «Оргздрав-Эксперт».

Доктор медицинских наук Эльза Сыртланова теперь также занимается коучингом и проводит «диагностические сессии на специальных условиях».

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#Общество#Ирина Деревянчук
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