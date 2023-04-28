«Единая Россия» проводит мини парады во дворах для фронтовиков

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ с уважением и трепетом относится ко Дню Победы. Ежегодно организовываются и проводятся различные мероприятия. Это и благоустройство мемориалов, памятных мест в честь участников ВОВ, такие акции, как „Подарки ветерану“, „Звонок ветерану“, „В день Победы для победы!“. Кроме того, 9 мая мы присоединимся к акции „Знамя Победы“. На территории республики состоится открытие „парт героя“ и различных объектов в рамках проекта „Лица героев“. Всего в этот день в республике при поддержке „Единой России“ планируется провести более 600 мероприятий.