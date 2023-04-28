«Единая Россия» проводит мини парады во дворах для фронтовиков

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Также намечено возложение цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтеры планируют собрать сведения от ветеранов, которые лично не могут сами почтить память своих сослуживцев, и сделают это за них.
Желающие принять участие в мероприятии смогут подготовить письма ветеранам, а представители движения «Волонтеры Победы» доставят их адресатам. Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке территорий около их домов и высадят цветочные клумбы. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям, — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения „Волонтеры Победы“ Ольга Занко. — Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать спасибо героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну».
По словам организаторов акции, все большее число молодых людей планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. По мнению Ольги Занко, такие встречи оставляют след в сердцах людей, поскольку истории от участников событий способны глубоко затронуть чувства.
В рамках акции также проводится благоустройство памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, включая воинские захоронения. Активисты призывают всех желающих присоединиться к кампании и принять участие в праздновании Дня Победы, пишет сайт партии ER.RU.
«Региональное отделение партии „Единая Россия“ с уважением и трепетом относится ко Дню Победы. Ежегодно организовываются и проводятся различные мероприятия. Это и благоустройство мемориалов, памятных мест в честь участников ВОВ, такие акции, как „Подарки ветерану“, „Звонок ветерану“, „В день Победы для победы!“. Кроме того, 9 мая мы присоединимся к акции „Знамя Победы“. На территории республики состоится открытие „парт героя“ и различных объектов в рамках проекта „Лица героев“. Всего в этот день в республике при поддержке „Единой России“ планируется провести более 600 мероприятий.
Для меня, как и для всех жителей Башкортостана, важно сделать жизнь наших ветеранов еще комфортнее и лучше. Партия «Единая Россия» традиционно помогает каждому ветерану республики на постоянной основе, а не только накануне Дня Победы. Депутаты Госсобрания и Госдумы, члены партии и молодогвардейцы проявляют заботу и внимание, навещая наших уважаемых ветеранов. «Единая Россия» — это партия, которая всегда может поддержать и помочь реальными делами», — рассказал руководитель Башкортостанского регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов.