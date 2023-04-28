ДОМ.РФ: В РФ возрастает спрос на специалистов по ТИМ-проектированию

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Участники сессии обсудили готовность строительной отрасли к применению ТИМ-проектирования и особо подчеркнули важность того, чтобы как можно скорее подготовить профильных специалистов.
С 1 июля 2024 года все жилые объекты должны проектироваться с применением ТИМ, а с 1 января 2025 года на эту систему перейдет малоэтажный сегмент. Отмечается, что объекты государственного заказа проектируются с помощью цифровых моделей с начала прошлого года. Технология внедряется с целью экономии средств государства и бизнеса, а также обеспечения прозрачности строительного процесса и, главное, безопасности строений.
Замглавы Минстроя России Константин Михайлик в своем выступлении отметил низкий уровень готовности застройщиков к переходу на ТИМ.
«До конца года завершится внедрение технологии в государственном секторе. Логично, что коммерческий сектор не может и не должен отставать. Поэтому наша задача — к 1 июля следующего года понять все подводные камни, научиться с ними бороться. Технологии информационного моделирования — уникальная возможность создавать продукт, который будет понятен нам на всем этапе инвестиционно-строительного цикла, включая эксплуатацию. Это понимание даст нам эффективность стройки», — отметил замминистра.
Переход на ТИМ предполагает стандартизирование нормативной базы, обучение специалистов, разработку и внедрение цифровых сервисов. Методологией занимается технический комитет, работающий на базе института развития в жилищной сфере, софт разрабатывается специалистами цифрового блока госкомпании, а обучение проводится в Цифровой академии ДОМ.РФ.
«У ДОМ.РФ есть базовый курс по ТИМ, по итогам которого слушатели получают сертификат и удостоверение о повышении квалификации от МГСУ. Слушатели изучают основы технологии, нормативно-правовую базу, программное обеспечение, знакомятся с реальными практиками. Такого курса достаточно, чтобы начать работать с технологией», — рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
По его словам, с начала 2023 года количество заявок на обучение ТИМ в Цифровой академии выросло на 40%. С тем, что это направление имеет большое будущее, согласны и участники рынка.