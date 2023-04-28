ДОМ.РФ: В РФ возрастает спрос на специалистов по ТИМ-проектированию

«До конца года завершится внедрение технологии в государственном секторе. Логично, что коммерческий сектор не может и не должен отставать. Поэтому наша задача — к 1 июля следующего года понять все подводные камни, научиться с ними бороться. Технологии информационного моделирования — уникальная возможность создавать продукт, который будет понятен нам на всем этапе инвестиционно-строительного цикла, включая эксплуатацию. Это понимание даст нам эффективность стройки», — отметил замминистра.