Добровольцев из Башкирии обяжут сдавать отпечатки пальцев

Отметим, что согласно действовавшему ранее законодательству, на данную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в целях их идентификации, они не состояли.



