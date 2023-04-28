Добровольцев из Башкирии обяжут сдавать отпечатки пальцев

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии (способ опознания человека по следам пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка кожи — прим. ред.) военнослужащих-добровольцев. Действие закона распространяется на граждан, заключивших контракт с ВС РФ и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации», — говорилось в пояснительной записке.
Отметим, что согласно действовавшему ранее законодательству, на данную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в целях их идентификации, они не состояли.