mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Добровольцев из Башкирии обяжут сдавать отпечатки пальцев

28 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI

Президент России подписал закон об обязательной дактилоскопии для добровольцев

Соответствующий указ вышел за подписью президента

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии (способ опознания человека по следам пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка кожи — прим. ред.) военнослужащих-добровольцев. Действие закона распространяется на граждан, заключивших контракт с ВС РФ и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации», — говорилось в пояснительной записке.

Отметим, что согласно действовавшему ранее законодательству, на данную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в целях их идентификации, они не состояли.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Названа альтернатива отмененной акции «Бессмертный полк» в Уфе
Сегодня, 12:27
Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката
Сегодня, 08:25
Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии
Сегодня, 13:28
За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок
Сегодня, 10:11
Какая погода будет в Башкирии на 1 мая
Сегодня, 13:04
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
Сегодня, 13:13