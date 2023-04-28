Автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Сегодня, 28 апреля, в Куюргазинском районе около села Якшимбетово опрокинулся и съехал в кювет «ПАЗик». По данным МЧС Башкирии, автобус, принадлежащий ГУП «Башавтотранс», ехал из Кумертау в Бабаларово. Как сообщили спасатели, в автобусе были пять пассажиров и водитель. К счастью, никто из них не пострадал — пассажиры добрались до пункта назначения на попутках.
Как добавили в МЧС, водитель автобуса, с его же слов, не справился с управлением на гравийной дороге и опрокинул автобус на бок.
Известно, что в ГИБДД Башкирии по факту ДТП начато разбирательство.
Напомним, на днях 55-летняя уфимка сначала попала под колеса автобуса «Башавтотранса» в Уфе, упала на дорогу и автобус передним колесом наехал ей на ногу. Женщину на автомобиле скорой повезли в 21 больницу, но по пути она попала в еще одно ДТП. В итоге медики приняли решение ампутировать ей ногу.