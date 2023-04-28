Автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе в Башкирии

Сегодня, 28 апреля, в Куюргазинском районе около села Якшимбетово опрокинулся и съехал в кювет «ПАЗик». По данным МЧС Башкирии, автобус, принадлежащий ГУП «Башавтотранс», ехал из Кумертау в Бабаларово. Как сообщили спасатели, в автобусе были пять пассажиров и водитель. К счастью, никто из них не пострадал — пассажиры добрались до пункта назначения на попутках.