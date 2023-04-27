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Жителям Башкирии запретили посещать леса

27 апреля 2023, 15:56

В Башкирии до 15 мая запрещено посещать леса из-за опасности пожаров

Ограничение вводится с 30 апреля по 15 мая, сообщили власти Башкирии.

В Башкирии с 30 апреля и по 15 мая в лесах вводится ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики.

Известно, что запрет вводится в связи с установлением на территории Башкирии IV класса пожарной опасности. Однако есть некоторые исключения.

Ограничение не распространяется на юр. лиц и граждан, которые осуществляют охрану, защиту, воспроизводство лесов. Посещение леса туристам в указанные даты строго запрещается, в противном случае нарушителей ждет штраф.

Напомним, в Башкирии с 17 апреля введен особый противопожарный режим. 

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#Элина Сайфранова
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