Жителям Башкирии запретили посещать леса

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В Башкирии с 30 апреля и по 15 мая в лесах вводится ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики.
Известно, что запрет вводится в связи с установлением на территории Башкирии IV класса пожарной опасности. Однако есть некоторые исключения.
Ограничение не распространяется на юр. лиц и граждан, которые осуществляют охрану, защиту, воспроизводство лесов. Посещение леса туристам в указанные даты строго запрещается, в противном случае нарушителей ждет штраф.
Напомним, в Башкирии с 17 апреля введен особый противопожарный режим.