Была Большой Казанской, а станет Арбатом: что делают с улицей Октябрьской революции

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
О судьбе исторической улицы Октябрьской революции в центре Уфы разговоры и споры не стихают уже более 10 лет. Бывшая помещичья улица Большая Казанская состоит на добрую половину из памятников архитектуры, а на вторую — из разрушающихся хибар, которые продолжают стоять вопреки растущим вокруг высоткам. И сейчас с будущим улицы определились — в октябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии сообщил, что улицу превратят в полупешеходную. Здесь предстоит замена дорожной части и благоустройство дворов — и оно уже в процессе.
На Октябрьской революции, в отличие от ряда других объектов, работы «под снег» вести не начинали. Началась весна, и улицу частично перекрыли. По выходным дням улицу на ночь для определенных работ закрывают для автомобилей полностью. Контракт на первый этап благоустройства по начальной цене в 980 млн рублей выиграл известный подрядчик «Дортрансстрой». В него входит реконструкция дорожного полотна, ливневки, освещение улицы, установка остановок общественного транспорта, светофоры, а также система видеонаблюдения.
И еще немного цифр. Без них никуда. В документах закупки есть и сроки их исполнения. И это ноябрь 2026 года. Второй этап благоустройства не так давно «завернула» ФАС, и результаты определения подрядчика отменила, однако в документах имеется проект муниципального контракта, где срок завершения второго этапа — до 31 июля юбилейного 2024 года. Эту особенность мы попросили прокомментировать в мэрии Уфы, тем более что и время, и работы идут, а сами отправились оценить, что происходит.
Части Октябрьской революции от улицы Ленина и до улицы Цюрупы реконструкция не коснется. Сразу после перекрестка с Цюрупы стоят яркие предупреждающие знаки и боны, преграждающие движение непонятливым автолюбителям. Встречает небоскреб, стекло и металл, но и на его фоне исторические дома стоят гордо, несмотря на выбитые зубы окон и шрамы от граффити, а местами и инвалидность от пожаров.
Удивительное слишком рядом. Ныряем во двор. Всего несколько шагов и тишина. Почти звенящая, только пение птиц и шелест ветвей оставшихся деревьев. А осталось их немного. Это действительно удивительно, десять метров вглубь двора и другая реальность. В десяти метрах штробят, гудят и спешат. Здесь ничего не слышно.
По бокам узких тротуаров - то, что осталось от домов и деревьев. Среди них и те самые клены, которые решено было рубить прошлым летом. Как и легендарные липы центра Уфы, клены были признаны перестойными, а значит их время вышло.
— Давно кронированные клены в аварийном состоянии, некрасивые, тени не дают, их нужно убирать. Дальше деревья большие и аккуратные, но корни деревьев будут оголяться, и их придется подрубать. Деревья начнут болеть, их тоже будут убирать, — в феврале 2022 года сообщала тогда еще советник главы Башкирии Ольга Сарапулова.
Сейчас на улице есть только те самые оголенные корни. Тогда же активистка Архзащиты обратилась к властям с просьбой взамен посадить по улице привычные Уфе деревья, которые дают много тени. Но пока что о посадке какой-либо растительности говорить не приходится.
Ближе к середине реконструируемой улицы она становится все более развороченной, а активность дорожных рабочих возрастает. Движение по улице ограничено и с четной, и с нечетной сторон, так что водители едут как бы петляя между заграждений. И без того стесненное движение если не затруднял, то все же сковывал большегруз на обочине, буддистское спокойствие которого заметили даже дорожные полицейские.
На наших глазах сотрудник ДПС подошел к большегрузу, где мирно отдыхал водитель, благо кабина позволяет принять горизонтальное положение. Водитель сообщил инспектору, что у него обед, и, видимо, ответ удовлетворил полицию. Возвращаясь обратно мимо того же места, грузовик стоял там же, и его водитель продолжал набираться сил.
Жительница дома помещичьей прислуги Эльвира (имя изменено — прим.ред.) прожила здесь около десяти лет, но в скором времени съезжает вместе с семьей на новое место жительства.
Женщина не скрывает своей ностальгии по родным местам, которые нужно будет вскоре покинуть.
— Работы идут очень активно, гудят-штробят постоянно. Ночью свет не горит по улице. То ли нас выживают, то ли работают. Но жить тут уже и правда невозможно, сами смотрите, вот с коляской чтобы мне выйти, я сразу на проезжую части попаду. Из канализации тут недавно в обратном направлении все пошло, в общем, работа тут точно идет, — поделилась женщина.
Расселяли дома, по словам Эльвиры, кому как повезет. Если раньше жителям исторической улицы предлагали квартиры на окраине, то теперь, по ее словам, стали предлагать деньги. Первая «красная линия» получала значительно больше даже за небольшие квартиры. Некоторые якобы получали и по 11 миллионов рублей, но семье Эльвиры дали меньше — 5 млн рублей за их жилплощадь. Однако не все оказались такими сговорчивыми, как она. Со слов женщины, соседи по улице все еще судятся.
Почти напротив дома нашей собеседницы редкие дома все еще живы-здоровы. В них есть жизнь. На окнах красуются белоснежные занавески и пышная герань. Их дворы, в отличие от выпотрошенных и буквально изнасилованных бесхозных домов, надежно скрыты аккуратными заборами.
Очень болезненно в общий благопристойный ансамбль вписывается едва не сгоревшая усадьба Шамовых. Сердце кровью обливается от количества еще сохранившейся красоты и ее доступности тем, кто горазд ее уничтожить.
Как и прежде, во все дворы, кроме закрытых заборами, можно легко и беспрепятственно проникнуть, как и в сами дома. Эльвира живет впритык с расселенным домом и говорит, что «ходят и алкаши и наркоманы и археологи». Также, по словам женщины, во дворы якобы постоянно захаживают студенты с худграфа, делают зарисовки. Хочется верить, что эти хрупкие и ценные дома сегодня посещают граждане с исключительно благими намерениями и они знают основы пожарной безопасности.
Так или иначе прогулка по улице Октябрьской революции до сих пор в состоянии принести удовольствие. Ходить по улицам пока что можно без каких-либо препятствий, в дневное время не затруднено и автомобильное движение. Несмотря на ремонт, во дворах все еще гостеприимно, да и по красной линии никто не мешает любоваться улицей тем, кто хочет запомнить ее «до», чтобы справедливо оценить «после».
Кажется, что работу ведутся аккуратно — историческим зданиям и без дорожников изрядно досталось, и они к домам не приближаются. Да и цели перед ними такой не стоит, она занимаются переустройством дорожного полотна.
В целом же масштабы грядущего благоустройства изрядно впечатляют и даже несколько настораживают — столько дел впереди, как бы все успеть. До 450-летия Уфы еще два года. И подарок столица, как и ее жители, все-таки рассчитывает получить своевременно.