Была Большой Казанской, а станет Арбатом: что делают с улицей Октябрьской революции

И еще немного цифр. Без них никуда. В документах закупки есть и сроки их исполнения. И это ноябрь 2026 года. Второй этап благоустройства не так давно «завернула» ФАС, и результаты определения подрядчика отменила, однако в документах имеется проект муниципального контракта, где срок завершения второго этапа — до 31 июля юбилейного 2024 года. Эту особенность мы попросили прокомментировать в мэрии Уфы, тем более что и время, и работы идут, а сами отправились оценить, что происходит.