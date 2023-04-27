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Updated Сегодня, 11:20

ВМС Индии вывезли более тысячи граждан из Судана при помощи самолетов и кораблей

27 апреля 2023, 11:20
МИД Индии сообщил о том, что около 1100 индийских граждан были эвакуированы из Судана при помощи военно-транспортных самолётов и кораблей ВМС Индии.

Особенностей эвакуации не уточняется, однако в сообщении МИД Индии отмечается, что в саудовскую Джидду прибыли два военно-транспортных самолёта C-130 с индийскими гражданами на борту, а также фрегат индийских ВМС «Тег», пишет RT.

Ведомство также заявило о продолжении усилий по отправке всех эвакуированных индийцев в Индию в кратчайшие сроки. Причины, по которым индийские граждане находились в Судане и почему им требовалась эвакуация, не уточняются.

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