ВМС Индии вывезли более тысячи граждан из Судана при помощи самолетов и кораблей

МИД Индии сообщил о том, что около 1100 индийских граждан были эвакуированы из Судана при помощи военно-транспортных самолётов и кораблей ВМС Индии.