ВМС Индии вывезли более тысячи граждан из Судана при помощи самолетов и кораблей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Особенностей эвакуации не уточняется, однако в сообщении МИД Индии отмечается, что в саудовскую Джидду прибыли два военно-транспортных самолёта C-130 с индийскими гражданами на борту, а также фрегат индийских ВМС «Тег», пишет RT.
Ведомство также заявило о продолжении усилий по отправке всех эвакуированных индийцев в Индию в кратчайшие сроки. Причины, по которым индийские граждане находились в Судане и почему им требовалась эвакуация, не уточняются.