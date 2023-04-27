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В Башкирии уничтожили лекарства на 31 миллион рублей вовремя не отдав их онкобольным

27 апреля 2023, 04:49
Фото: 1MI

Чиновницу Минздрава Башкирии осудят за уничтожение лекарств на 31 млн рублей

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, завершили расследование уже следователи отдела по особо важным делам.

Стало известно о завершении расследования громкого дела о халатности в минздраве. Ровно год назад, в апреле 2022 года Следком возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками минздрава при закупке жизненно важного лекарства. По данным следствия, в 2019 году республика закупила за 51 млн рублей более 3,7 тысячи упаковок льготного препарата «Трипторелин».

Следствие установило, что с февраля 2020 по июнь 2021 года обвиняемая чиновница минздрава своевременно не распределение закупленные лекарственных препаратов и медицинских изделий по аптечным пунктам для обеспечения льготных категорий населения республики. В результате у лекарств общей стоимостью более 31 млн рублей истек срок годности, в связи с чем они были списаны и уничтожены.

Обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) неназванная чиновница минздрава Башкирии, однако озвучивается ее должность — начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения минздрава Башкирии. По данным собственного источника Mkset обвиняют в халатности Светлану Хусаинову.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Напомним, после того как о громкой деле стало известно в инфополе, гремели и другие новости о конкретных высокопоставленных чиновниках, а именно о заместителе министра здравоохранения Башкирии Ольги Конышевой, в гостинице «Айгуль», где она на тот момент проживала прошли обыски, однако Конышеву не задерживали, а лишь «проводили работу по делу».

Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой
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#Минздрав#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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