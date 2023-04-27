В Башкирии уничтожили лекарства на 31 миллион рублей вовремя не отдав их онкобольным

Напомним, после того как о громкой деле стало известно в инфополе, гремели и другие новости о конкретных высокопоставленных чиновниках, а именно о заместителе министра здравоохранения Башкирии Ольги Конышевой, в гостинице «Айгуль», где она на тот момент проживала прошли обыски, однако Конышеву не задерживали, а лишь «проводили работу по делу».