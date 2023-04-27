В Уфе прошла встреча акционеров с представителями банка ВТБ

«Нам важно, чтобы акционеры знали о своих правах и возможностях и при желании смогли принять участие в размещении. Поэтому мы сегодня подробно остановились на этих вопросах, нюансах и напомнили о каналах коммуникации с нашими инвесторами, где они всегда могут получить дополнительные сведения и необходимую консультацию», — рассказал Владимир Хоткин.