В Уфе прошла встреча акционеров с представителями банка ВТБ

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:24
Мероприятие проводилось в рамках стратегии расширения коммуникации с миноритарными акционерами в регионах России. Предыдущие встречи состоялись в Самаре и Екатеринбурге.
Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ, Владимир Хоткин, отметил, что первостепенной задачей направления по работе с акционерами является расширение каналов коммуникации с инвесторами, что способствует сохранению тенденции роста частных инвесторов — на конец марта 2023 года их количество достигло 800 тысяч.
«Нам важно, чтобы акционеры знали о своих правах и возможностях и при желании смогли принять участие в размещении. Поэтому мы сегодня подробно остановились на этих вопросах, нюансах и напомнили о каналах коммуникации с нашими инвесторами, где они всегда могут получить дополнительные сведения и необходимую консультацию», — рассказал Владимир Хоткин.
Весомую поддержку продуктивному диалогу с акционерами оказывает Консультационный совет акционеров, содействующий продвижению интересов миноритарных акционеров в развитии одного из крупнейших финансовых институтов страны. Цели обеспечения обратной связи — в более широком масштабе — служит и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ), созданная в конце 2022 года. Исполнительный директор Ассоциации — Илья Херсонцев, выступил на Дне инвестора с презентацией об актуальных проблемах розничных инвесторов, пообщался со слушателями и провел личные консультации для инвесторов, заинтересовавшихся деятельностью АРИ. Созданный КСА канал в Telegram «Контрольный пакет» информирует пользователей о новостях финансового рынка и важных событиях банка.
Об инвестиционных возможностях на рынке акций во время встречи рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. Была презентована актуальная аналитика российского рынка ценных бумаг, подробно остановившись на более востребованных сегодня инструментах увеличения доходности.
Владельцы акций банка присутствуют практически во всех субъектах России. Республика Башкортостан занимает 7-е место среди российских регионов по числу миноритарных акционеров ВТБ. Средний возраст инвестора — 36 лет. Средний пакет держателя акций ВТБ в Башкирии за год вырос более чем на 20% до 993 тыс штук. Число акционеров с крупным пакетом акций — свыше 10 млн акций с марта 2022 года увеличилось на 25%. Республика занимает 14-е место среди субъектов РФ по числу крупных акционеров банка.