В Уфе на несколько месяцев ограничат движение на участке улицы Города Галле

По данным мэрии, общая протяженность участка составляет порядка 590 метров. Ремонт предусматривает отфрезировку старого асфальтного покрытия и дальнейшую укладку нового на площади свыше 18 тысяч кв. м. Благоустройство участка включит в себя установку бортовых камней и ремонт уже существующего тротуара. Помимо этого на участке нанесут горизонтальную дорожную разметку.