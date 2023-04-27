В Уфе на несколько месяцев ограничат движение на участке улицы Города Галле

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Published Сегодня, 03:54
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В Уфе со вчерашнего дня стартовал ремонт улицы Города Галле. В частности, ремонтные мероприятия затронут участок от ул. Зорге до проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным мэрии, общая протяженность участка составляет порядка 590 метров. Ремонт предусматривает отфрезировку старого асфальтного покрытия и дальнейшую укладку нового на площади свыше 18 тысяч кв. м. Благоустройство участка включит в себя установку бортовых камней и ремонт уже существующего тротуара. Помимо этого на участке нанесут горизонтальную дорожную разметку.
На время проведения работ планируется перекрытие данного участка на на четверть и на половину проезжей части. Работы, по планам, должны завершиться ко второму октября.
Напомним, ранее в Уфе частично перекрыли улицу Менделеева на участке от С. Агида и до улицы Губайдуллина. Как сообщили в мэрии, перекрыт проезд будет по крайней правой полосе. Ограничения продлятся до 30 июня.