В Уфе Контрольно-счетная палата нашла нарушения на сумму 2,6 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
По итогам 2022 года в Уфе контрольно-счетная палата выявила 441 нарушения в бюджете на сумму в 2 миллиарда 667 миллионов рублей.
Как заявила председательница ведомства Наталья Савина на заседании Горсовета, 56% от суммы или 1,5 миллиарда рублей — это нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности. Сравнительно меньше 754 и 240 миллионов рублей пришлось на нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственность и при формировании и исполнении бюджета соответственно.
Кроме того, выявили в ведомстве и 33 нарушения неэффективного использования муниципальных средств на сумму 124 млн рублей.
Так, Контрольно-счетная палата Уфы направила 28 представлений руководителям объектов контроля. В результате нарушения в размере 2,27 миллиардов рублей были устранены.
В мэрию и ее подведомственные объекты также было направлено 288 рекомендаций, что привело 8 сотрудников к дисциплинарной ответственности, включая увольнение 2 чиновников. Ведомство инициировало возбуждение трех административных дел, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено два должностных лица и одно юридическое лицо. Девять материалов также были переданы в прокуратуру и другие правоохранительные органы.