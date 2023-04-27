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В Уфе Контрольно-счетная палата нашла нарушения на сумму 2,6 миллиарда рублей

27 апреля 2023, 15:06
Фото: 1MI
Всего было выявлено 441 бюджетное нарушения.

По итогам 2022 года в Уфе контрольно-счетная палата выявила 441 нарушения в бюджете на сумму в 2 миллиарда 667 миллионов рублей.

Как заявила председательница ведомства Наталья Савина на заседании Горсовета, 56% от суммы или 1,5 миллиарда рублей — это нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности. Сравнительно меньше 754 и 240 миллионов рублей пришлось на нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственность и при формировании и исполнении бюджета соответственно.
Кроме того, выявили в ведомстве и 33 нарушения неэффективного использования муниципальных средств на сумму 124 млн рублей.

Так, Контрольно-счетная палата Уфы направила 28 представлений руководителям объектов контроля. В результате нарушения в размере 2,27 миллиардов рублей были устранены.

В мэрию и ее подведомственные объекты также было направлено 288 рекомендаций, что привело 8 сотрудников к дисциплинарной ответственности, включая увольнение 2 чиновников. Ведомство инициировало возбуждение трех административных дел, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено два должностных лица и одно юридическое лицо. Девять материалов также были переданы в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

#Элина Сайфранова
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