В Уфе Контрольно-счетная палата нашла нарушения на сумму 2,6 миллиарда рублей

Как заявила председательница ведомства Наталья Савина на заседании Горсовета, 56% от суммы или 1,5 миллиарда рублей — это нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности. Сравнительно меньше 754 и 240 миллионов рублей пришлось на нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственность и при формировании и исполнении бюджета соответственно.

Кроме того, выявили в ведомстве и 33 нарушения неэффективного использования муниципальных средств на сумму 124 млн рублей.