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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:45

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В Уфе фонтан перестал работать сразу после церемонии открытия

27 апреля 2023, 13:29
Фото: 1MI

Уфимцы заметили сломанный фонтан в парке Мустая Карима сразу после открытия

Речь идет о фонтане в парке Мустая Карима, сообщают читали Mkset.

Сегодня, 27 апреля, в 17:00 в сквере Мустая Карима был включен фонтан. Однако уже в 17:37 после завершения церемонии открытия подача воды остановилась. Об этом сообщают читатели Mkset.

— Вот так выглядит «включенный» фонтан Мустая Карима. Не отремонтирован с прошлого года. Снято в 17:37, после завершения церемонии, — сообщают очевидцы.
Видео: mkset.ru

В пресс-службе мэрии Уфы информацию о том, что фонтан не работает опровергли.

— Фонтан в сквере имени Мустая Карима функционирует. Фонтан работает в форме каскада по схеме переливания с одного сосуда в другой, — заявили в мэрии города.

Напомним, что фонтаны в Уфе будут включены в период с 27 по 29 апреля. Так, сегодня также заработают фонтаны «Семь девушек» и на площади Салавата Юлаева и Советской площади. 

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