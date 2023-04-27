В Уфе фонтан перестал работать сразу после церемонии открытия

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, 27 апреля, в 17:00 в сквере Мустая Карима был включен фонтан. Однако уже в 17:37 после завершения церемонии открытия подача воды остановилась. Об этом сообщают читатели Mkset.
— Вот так выглядит «включенный» фонтан Мустая Карима. Не отремонтирован с прошлого года. Снято в 17:37, после завершения церемонии, — сообщают очевидцы.
В пресс-службе мэрии Уфы информацию о том, что фонтан не работает опровергли.
— Фонтан в сквере имени Мустая Карима функционирует. Фонтан работает в форме каскада по схеме переливания с одного сосуда в другой, — заявили в мэрии города.
Напомним, что фонтаны в Уфе будут включены в период с 27 по 29 апреля. Так, сегодня также заработают фонтаны «Семь девушек» и на площади Салавата Юлаева и Советской площади.