В Уфе решили построить парковку на 800 мест прямо в известном парке

Примечательно, что многоуровневая парковка на 800 машиномест должна будет разместиться непосредственно на территории парка Нефтехимиков, где сегодня завершается реконструкция. Согласно проекту она должна появиться напротив дома № 59 по улице Калинина. Там же должны появиться и новые объекты, включая крытый каток и бассейн, а также вторую очередь шорт-трека.