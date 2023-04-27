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В Уфе решили построить парковку на 800 мест прямо в известном парке

27 апреля 2023, 09:10
Фото: mkset.ru

В Уфе в парке Нефтехимиков построят парковку на 800 мест и не реконструируют «Победу»

Власти утвердили проекты планировки большой территории в Черниковке, множество объектов пойдут под снос.

Мэрия Уфы утвердила проект межевания и планировки территории в сразу двух районах столицы, Калининском и Орджоникидзевском. Участок о котором идет речь образуют собой улицы Победы, Калинина, Александра Невского и Первомайская. На данном участке земли находится ГКБ № 8, центр шорт-трека имени Семена Елистратова, стадион «Строитель» и объект культурного наследия кинотеатр «Победа». Последний пока что реконструировать не планируется.

Под снос, в соответствии с документом на сайте мэрии, пойдут хозяйственные постройки, гаражи и разного рода некапитальные строения, кроме них снесут кафе по улице 40 лет Октября и административное здание по улице Первомайской.

Примечательно, что многоуровневая парковка на 800 машиномест должна будет разместиться непосредственно на территории парка Нефтехимиков, где сегодня завершается реконструкция. Согласно проекту она должна появиться напротив дома № 59 по улице Калинина. Там же должны появиться и новые объекты, включая крытый каток и бассейн, а также вторую очередь шорт-трека.

 

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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