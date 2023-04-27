В майские праздники медики будут работать почти как обычно

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Башкирии медицинские учреждения на майских праздниках продолжат свою работу в графике праздничного дня. Точный график работы и медицинских организаций и государственных аптек обнародовал минздрав Башкирии
Так 1 мая медорганизации будут работать по графику праздничного дня с 8.00 до 17.00.
Вызовы на дом, включая неотложные, приниматься будут до 16 часов.
Дни со 2 по 5 мая включительно — рабочие.
6, 8 и 9 мая медики будут работать с 08.00 до 17.00, с приемом вызовов, включая неотложные до 16 часов.
Аптеки и аптечные пункты Уфы с 29–30 апреля и с 6–7 мая будут работать по графику выходного дня. Центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения 1,7,8,9 мая — по графику субботы.
В указанные дни выписка лекарств (включая обезболивающие препараты), спецпродуктов и медизделий по рецептам врачей ведется графику работы аптечных организаций ГУП «Башфармация».