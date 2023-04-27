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В майские праздники медики будут работать почти как обычно

27 апреля 2023, 07:36
Фото: 1MI

Опубликован график работы поликлиник и больниц Башкирии на майских праздниках

В нынешнем году длинных майских выходных не будет, но и в единичные выходные медики будут работать.

В Башкирии медицинские учреждения на майских праздниках продолжат свою работу в графике праздничного дня. Точный график работы и медицинских организаций и государственных аптек обнародовал минздрав Башкирии

Так 1 мая медорганизации будут работать по графику праздничного дня с 8.00 до 17.00.

Вызовы на дом, включая неотложные, приниматься будут до 16 часов.

Дни со 2 по 5 мая включительно — рабочие.

6, 8 и 9 мая медики будут работать с 08.00 до 17.00, с приемом вызовов, включая неотложные до 16 часов.

Аптеки и аптечные пункты Уфы с 29–30 апреля и с 6–7 мая будут работать по графику выходного дня. Центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения 1,7,8,9 мая — по графику субботы.

В указанные дни выписка лекарств (включая обезболивающие препараты), спецпродуктов и медизделий по рецептам врачей ведется графику работы аптечных организаций ГУП «Башфармация».

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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