В Башкирии ввели штраф за отсутствие Знамя Победы на зданиях

Еще в декабре минувшего года был принят закон о том, что в Башкирии на административных зданиях на 9 мая буду вывешивать Знамя Победы. В преддверии празднования Дня Победы напомним, какие штрафы будут действовать в отношении тех, кто проигнорирует данное требование. Напомним и кого это требование касается.