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В Башкирии ввели штраф за отсутствие Знамя Победы на зданиях

27 апреля 2023, 05:21
Фото: 1MI

В Башкирии за отсутствие Знамени Победы 9 мая будут штрафовать

Знамя Победы должно в обязательном порядке размещаться на зданиях органов госвласти и местного самоуправления.

Еще в декабре минувшего года был принят закон о том, что в Башкирии на административных зданиях на 9 мая буду вывешивать Знамя Победы. В преддверии празднования Дня Победы напомним, какие штрафы будут действовать в отношении тех, кто проигнорирует данное требование. Напомним и кого это требование касается.

Так наряду с госфлагами России и Башкирии и муниципального образования на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления в День Победы должны вывешиваться копии Знамени Победы.

Тем кто проигнорирует данное требование грозит административный штраф, для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.

Подчеркивается, что закон не касается представителей бизнеса и частных лиц.

Напомним, в 2023 году по всей России отменили шествия Бессмертного полка, предложив проводить их в другом прочтении, например наклеивая портрет ветерана на стекло автомобиля. Однако прочие праздничные мероприятия состоятся, как сообщила пресс-служба мэрии Уфы, в столице Башкирии состоится парад Победы. праздничный концерт и фейерверк.

В Башкирии на административных зданиях на 9 мая буду вывешивать Знамя Победы
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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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