В Башкирии ввели штраф за отсутствие Знамя Победы на зданиях

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Еще в декабре минувшего года был принят закон о том, что в Башкирии на административных зданиях на 9 мая буду вывешивать Знамя Победы. В преддверии празднования Дня Победы напомним, какие штрафы будут действовать в отношении тех, кто проигнорирует данное требование. Напомним и кого это требование касается.
Так наряду с госфлагами России и Башкирии и муниципального образования на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления в День Победы должны вывешиваться копии Знамени Победы.
Тем кто проигнорирует данное требование грозит административный штраф, для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.
Подчеркивается, что закон не касается представителей бизнеса и частных лиц.
Напомним, в 2023 году по всей России отменили шествия Бессмертного полка, предложив проводить их в другом прочтении, например наклеивая портрет ветерана на стекло автомобиля. Однако прочие праздничные мероприятия состоятся, как сообщила пресс-служба мэрии Уфы, в столице Башкирии состоится парад Победы. праздничный концерт и фейерверк.