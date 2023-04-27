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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Башкирии простились с погибшим в СВО старшим сержантом Альбертом Батыршиным

27 апреля 2023, 14:13
Об этом сообщил глава Стерлибашевского района.

В Стерлибашевском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции старшим сержантом Альбертом Батыршиным. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Как сообщает глава муниципалитета Рустам Рахмангулов в своих социальных сетях, погибший служил в ВС РФ с июля 2015 года.

— В ходе спецоперации на Украине он также грамотно и профессионально, как и на других участках, выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — Рустам Рахмангулов.
Фото: Рустам Рахмангулов // vk.com
#Элина Сайфранова
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