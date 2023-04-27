В Башкирии простились с погибшим в СВО старшим сержантом Альбертом Батыршиным

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Стерлибашевском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции старшим сержантом Альбертом Батыршиным. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.
Как сообщает глава муниципалитета Рустам Рахмангулов в своих социальных сетях, погибший служил в ВС РФ с июля 2015 года.
— В ходе спецоперации на Украине он также грамотно и профессионально, как и на других участках, выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — Рустам Рахмангулов.