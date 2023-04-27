В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чиновницы

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Жителя Ермекеевскуого района Башкирии будут судить по уголовному делу об оскорблении чиновницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент произошел ещё в январе 2023 года. Тогда к мужчине с целью проведения профилактической беседы пришла с визитом глава сельского поселения. Важно отметить, что на тот момент многодетная семья состояла на учете из-за тяжелой жизненной ситуации на фоне злоупотребления спиртным.
Отец семейства при встрече с чиновницей сходу оскорбил ее нецензурной бранью в присутствии посторонних. Отмечается, что в момент нанесения оскорбления мужчина был нетрезв.
Обвиняемый признал вину. Уголовное дело против него будет рассматривать мировой судья.