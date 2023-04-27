В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чиновницы

Сообщается, что инцидент произошел ещё в январе 2023 года. Тогда к мужчине с целью проведения профилактической беседы пришла с визитом глава сельского поселения. Важно отметить, что на тот момент многодетная семья состояла на учете из-за тяжелой жизненной ситуации на фоне злоупотребления спиртным.