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В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чиновницы

27 апреля 2023, 03:24
Фото: 1MI
Отец семьи, к которой с проверкой пришла глава поселения, оскорбил женщину ещё в начале года

Жителя Ермекеевскуого района Башкирии будут судить по уголовному делу об оскорблении чиновницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел ещё в январе 2023 года. Тогда к мужчине с целью проведения профилактической беседы пришла с визитом глава сельского поселения. Важно отметить, что на тот момент многодетная семья состояла на учете из-за тяжелой жизненной ситуации на фоне злоупотребления спиртным.

Отец семейства при встрече с чиновницей сходу оскорбил ее нецензурной бранью в присутствии посторонних. Отмечается, что в момент нанесения оскорбления мужчина был нетрезв.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело против него будет рассматривать мировой судья.

 

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