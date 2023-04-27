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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

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Улицу Октябрьской революции в центре Уфы полностью закроют для автомобилей до осени

27 апреля 2023, 12:07
Фото: mkset.ru

С 8 мая и до 31 августа в Уфе для автомобилей перекроют улицу Октябрьской революции

Проезд будет недоступен по участку от улицы Цюрупы до улицы Воровского.

Мэрия Уфы сообщила о скором полном перекрытии улицы Октябрьской революции в центре Уфы. Речь идет не о всей улице, а о ее участке ограниченном улицами Воровского и Цюрупы. Сейчас улица перекрыта частично, проехать по ней можно сквозь лабиринт строительной техники и заграждений.

Проезд полностью перекроют уже в понедельник, 8 мая. Проехать по указанному участку будет нельзя до конца лета, то есть до 31 августа нынешнего года. Схему проезда и схему движения общественного транспорта, предложенную мэрией Уфы прикладываем.

схема объездасхема объезда
схема объезда
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Напомним, накануне Mkset побывал на частично перекрытом участке улицы и сделал репортаж о том что сейчас происходит на исторической улице и как продвигается строительство дороги.

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