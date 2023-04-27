Улицу Октябрьской революции в центре Уфы полностью закроют для автомобилей до осени

Мэрия Уфы сообщила о скором полном перекрытии улицы Октябрьской революции в центре Уфы. Речь идет не о всей улице, а о ее участке ограниченном улицами Воровского и Цюрупы. Сейчас улица перекрыта частично, проехать по ней можно сквозь лабиринт строительной техники и заграждений.