Улицу Октябрьской революции в центре Уфы полностью закроют для автомобилей до осени

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Мэрия Уфы сообщила о скором полном перекрытии улицы Октябрьской революции в центре Уфы. Речь идет не о всей улице, а о ее участке ограниченном улицами Воровского и Цюрупы. Сейчас улица перекрыта частично, проехать по ней можно сквозь лабиринт строительной техники и заграждений.
Проезд полностью перекроют уже в понедельник, 8 мая. Проехать по указанному участку будет нельзя до конца лета, то есть до 31 августа нынешнего года. Схему проезда и схему движения общественного транспорта, предложенную мэрией Уфы прикладываем.
Напомним, накануне Mkset побывал на частично перекрытом участке улицы и сделал репортаж о том что сейчас происходит на исторической улице и как продвигается строительство дороги.