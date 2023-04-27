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Угроза здоровью: водолазы раскрыли, что нашли на дне озер в Соль-Илецке

27 апреля 2023, 10:47
Фото: 1MI
После таких вещей жители Башкирии могут передумать ехать на курорт

Спасатели Оренбуржья обследовали дно шести озер Соль-Илецка: Малого городского, Большого городского, а также водоемов Дунино, Тузлучное, Голодные воронки и Развал. 

Так, по данным водолазов аварийно-спасательной службы региона, на глубине двух метров в озерах встречается много: от пластиковых и стеклянных бутылок до деталей автомобилей и трупов животных.

- Все это может представлять угрозу здоровью, а порой и жизни отдыхающих, - пояснили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты области.

Напомним, в прошлом году курортный сезон в Соль-Илецке был под угрозой. Тогда в начале мая стало известно, что паводок размыл породы под озерами. Специалисты, опасаясь за жизнь и здоровье туристов, сочли необходимым провести укрепительные работы, прежде чем пускать на территорию отдыхающих. Курорт открылся лишь 15 июня.

Ранее Mkset сообщал, сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах в 2023 году.

#Валерия Панаева
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