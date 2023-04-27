Угроза здоровью: водолазы раскрыли, что нашли на дне озер в Соль-Илецке

Напомним, в прошлом году курортный сезон в Соль-Илецке был под угрозой. Тогда в начале мая стало известно, что паводок размыл породы под озерами. Специалисты, опасаясь за жизнь и здоровье туристов, сочли необходимым провести укрепительные работы, прежде чем пускать на территорию отдыхающих. Курорт открылся лишь 15 июня.