Угроза здоровью: водолазы раскрыли, что нашли на дне озер в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Спасатели Оренбуржья обследовали дно шести озер Соль-Илецка: Малого городского, Большого городского, а также водоемов Дунино, Тузлучное, Голодные воронки и Развал.
Так, по данным водолазов аварийно-спасательной службы региона, на глубине двух метров в озерах встречается много: от пластиковых и стеклянных бутылок до деталей автомобилей и трупов животных.
- Все это может представлять угрозу здоровью, а порой и жизни отдыхающих, - пояснили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты области.
Напомним, в прошлом году курортный сезон в Соль-Илецке был под угрозой. Тогда в начале мая стало известно, что паводок размыл породы под озерами. Специалисты, опасаясь за жизнь и здоровье туристов, сочли необходимым провести укрепительные работы, прежде чем пускать на территорию отдыхающих. Курорт открылся лишь 15 июня.
Ранее Mkset сообщал, сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах в 2023 году.