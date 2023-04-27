Аэропорт не подтвердил обнаружение беспилотника экипажем самолета из Уфы

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Информация об обнаружении дрона в районе аэропорт «Домодедово» не подтвердилась. Как сообщает «РИА новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани, дронов ни в четверг, ни в среду там зафиксировано не было.
— Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа-"Домодедово», сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме, — сообщили в аэропорту.
Напомним, что пилот самолета из Уфы сегодня якобы на подлете к аэропорту «Домодедово» заметил беспилотник. Было принято решение идти на посадку в обычном режиме, посадка прошла успешно.