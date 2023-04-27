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Published Сегодня, 15:18

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Аэропорт не подтвердил обнаружение беспилотника экипажем самолета из Уфы

27 апреля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Дрон был замечен в районе аэропорта «Домодедово».

Информация об обнаружении дрона в районе аэропорт «Домодедово» не подтвердилась. Как сообщает «РИА новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани, дронов ни в четверг, ни в среду там зафиксировано не было.

— Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа-"Домодедово», сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме, — сообщили в аэропорту.

Напомним, что пилот самолета из Уфы сегодня якобы на подлете к аэропорту «Домодедово» заметил беспилотник. Было принято решение идти на посадку в обычном режиме, посадка прошла успешно.

Пилот самолета из Уфы заметил беспилотник над Москвой
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#Элина Сайфранова
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