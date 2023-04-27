Смертельное ДТП в центре Уфы, запреты на алкоголь и посещения леса

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Published Сегодня, 16:41
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С 8 мая и до 31 августа в Уфе для автомобилей перекроют улицу Октябрьской революции. Проезд будет недоступен по участку от улицы Цюрупы до улицы Воровского. Напомним, на Октябрьской революции начался первый этап реконструкции. Mkset побывал на частично перекрытом участке улицы и сделал репортаж о том что сейчас происходит на исторической улице и как продвигается строительство дороги.
Накануне, неизвестные облили краской мемориальную доску участника специальной военной операции. Mkset выяснил, что вандалам может грозить уголовное дело по дискредитации ВС РФ, тем временем жители Башкирии предлагают другие методы борьбы.
В Башкирии с 30 апреля и по 15 мая в лесах вводится ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Известно, что запрет вводится в связи с установлением на территории Башкирии IV класса пожарной опасности. Однако есть некоторые исключения.
Алкоголь запретят продавать только 19 мая 2023 года и касаться запрет будет только розничной торговли. В этот день в республике состоится «Последний звонок» выпускников 11-х классов.
В центре Уфы водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Как сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов, грузовик Volvo двигался по улице Комсомольской и при повороте на улицу им. Галле допустил наезд на пешехода. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась.
В Башкирии ввели штраф за отсутствие Знамени Победы на зданиях органов госвласти и местного самоуправления. Тем кто проигнорирует данное требование грозит административный штраф, для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.