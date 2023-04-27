Смертельное ДТП в центре Уфы, запреты на алкоголь и посещения леса

С 8 мая и до 31 августа в Уфе для автомобилей перекроют улицу Октябрьской революции. Проезд будет недоступен по участку от улицы Цюрупы до улицы Воровского. Напомним, на Октябрьской революции начался первый этап реконструкции. Mkset побывал на частично перекрытом участке улицы и сделал репортаж о том что сейчас происходит на исторической улице и как продвигается строительство дороги.