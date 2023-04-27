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Сергей Миронов собирается отозвать свое обращение о проверке нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 17:52
Фото: piqsels.com
Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ, намерен отозвать обращение, направленное в Генпрокуратуру России на предмет осуществления проверки деятельности Сбера по разработке нейросети Kandinsky.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале парламентария.

Известно, что политик направил генпрокурору России Игорю Краснову обращение, в котором содержалась просьба об осуществлении проверки на соответствие российским законодательным нормам контента, создаваемого нейросетью Kandinsky 2.1, а также связанной с этим деятельности Сбербанка. Об этом информирует gorod55.ru.

В ответ на призыв Сергея Миронова о проверке контента нейросеть Сбера GigaChat заверила, что опасения политика — безосновательны, поскольку разработчики являются патриотами Российской Федерации и делают все возможное для процветания страны.

Позже парламентарий признал, что получил большое количество сообщений от своих сторонников и оппонентов по вопросу информационного наполнения нейросети Kandinsky. В итоге депутат заявил: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт».

В своем сообщении Миронов написал, что Сбербанк принимает во внимание замечания и мнения других людей. Политик рассказал, что его позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, кроме того, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети.

Сергей Миронов подчеркнул, что вход для работы с нейросетью должен быть ограничен для несовершеннолетних лиц. Поэтому так важно наладить процесс корректной регистрации пользователей.

Kandinsky 2.1 — это версия нейросети, которая была выпущена Сбербанком 4 апреля текущего года. Известно, что уже к 11 апреля ею было сгенерировано свыше 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн.

По информации ТАСС, в версии Kandinsky 2.1 был значительно улучшен процесс генерации изображений высокого качества — например таких, как лица и другие сложные объекты. Таким образом, новая модель содержит 3,3 млрд параметров — вместо 2 млрд предыдущей версии.



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