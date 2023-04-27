Сергей Миронов собирается отозвать свое обращение о проверке нейросети Kandinsky

В своем сообщении Миронов написал, что Сбербанк принимает во внимание замечания и мнения других людей. Политик рассказал, что его позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, кроме того, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети.