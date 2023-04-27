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Пилот самолета из Уфы заметил беспилотник над Москвой

27 апреля 2023, 13:15
Фото: 1MI

Пилот самолета из Уфы в Москву заметил под собой беспилотник во время снижения

Инцидент произошел на высоте около двух тысяч метров.

Telegram-канал SHOT сообщает о втором беспилотнике за сутки, который был замечен вблизи от самолета его экипажем. По данным канала, один из самолетов летел из Уфы и во время снижения, приближаясь к московскому аэропорту Домодедово, заметил рядом с собой беспилотный летательный аппарат.

Сообщается, что командир воздушного судна принял решение идти на посадку в обычном штатном режиме, посадка прошла успешно.

Откуда под пассажирским самолетом взялся беспилотный летательный аппарат сейчас выясняют специалисты, как и то, кто его запустил.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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