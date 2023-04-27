Пилот самолета из Уфы заметил беспилотник над Москвой

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Telegram-канал SHOT сообщает о втором беспилотнике за сутки, который был замечен вблизи от самолета его экипажем. По данным канала, один из самолетов летел из Уфы и во время снижения, приближаясь к московскому аэропорту Домодедово, заметил рядом с собой беспилотный летательный аппарат.
Сообщается, что командир воздушного судна принял решение идти на посадку в обычном штатном режиме, посадка прошла успешно.
Откуда под пассажирским самолетом взялся беспилотный летательный аппарат сейчас выясняют специалисты, как и то, кто его запустил.