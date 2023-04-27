Не гневить Бога и отрубить руки: уфимцы о вандализме над доской памяти участника СВО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Накануне в Демском районе Уфы неизвестные облили краской мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции Ильфата Яхиярова. Установлена доска администрацией городского района несколько месяцев назад, сейчас в самом доме проживает семья погибшего.
Известно, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных к этому лиц. Как полагает уфимский адвокат Роман Петров, в отношении вандалов может быть возбуждено уголовное дело по дискредитации ВС РФ.
Данный поступок вызвал резонанс среди пользователей социальный сетей и стал причиной споров в интернете. Некоторые пользователи негодуют и задаются вопросом: «как можно было совершить такой поступок?».
— За что так?! Погиб солдат, геройски погиб, жизнь отдал за нас, за весь народ отдал жизнь свою, а ему жить да жить бы! Понимаете? Те, кто натворил такое, не гневите Бога, Бог все знающий, все слышащий, нельзя так, там горе, слезы, — пишет Гузалия Ф.
Однако подавляющее большинство настроено более агрессивно. В частности, звучат призывы «отрубить руки» и различные проклятия.
— Найти и отрубить ему руки!!! — заявляет Игорь З.
— Уроды!!! чтоб руки отсохли у этих людей!!! — Нелли У.
— Найти и послать взамен в «Вагнер», — Василий З.
Кто-то же интересуется наличием камер видеонаблюдения около дома. Напомним, что камеры, там действительно есть. Одна из них установлена буквально над мемориальной доской, а другая — за углом дома.
— Кто ненавидит Россию и людей. Их нужно отправить, где им будет хорошо. То есть Европа, — заявляет Эльвира У.
— На жизнь обиженные так делают. Ладно уж, пусть так себя утешают свою никчемную жизнь, — считает Илья М.
— Ещё не вечер. Развязка будет, когда начали расследовать, — Светлана И.
Вспомнили пользователи соцсетей и случай с толпой мужчин, которые в центре Уфы кричали экстремистские лозунги и, предположительно, использовали нацистское приветствие.
Кроме оскорблений и презрения в адрес тех, кто облил краской памятную доску, звучат и угрозы самосуда, расценивая данный поступок в качестве акта ненависти.
Ранее Mkset рассказывал все, что известно об участнике специальной военной операции, памятную доску с которым облили краской.