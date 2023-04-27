Майские праздники: самые бюджетные направления для отдыха - Крым, Анапа и Турция

Согласно ее словам, Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции являются наиболее доступными для бюджетного отдыха в отелях с двумя или тремя звездами. Кроме того, она отметила, что бюджетные варианты также доступны для отдыха в Египте, - пишут Известия.