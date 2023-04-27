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Майские праздники: самые бюджетные направления для отдыха - Крым, Анапа и Турция

27 апреля 2023, 11:57
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, Майя Ломидзе, объявила о самых бюджетных направлениях для отдыха во время майских праздников на пресс-конференции, которая проходила в Москве 27 апреля.

Согласно ее словам, Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции являются наиболее доступными для бюджетного отдыха в отелях с двумя или тремя звездами. Кроме того, она отметила, что бюджетные варианты также доступны для отдыха в Египте, - пишут Известия.

"Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 до 70-75 тысяч рублей", - сказала Ломидзе.

Она также отметила, что для отечественных курортов указанная цена не включает перелет, в то время как для зарубежных направлений, стоимость включает в себя перелет.

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