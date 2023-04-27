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Краснодарский край выходит в лидеры по плотности аптечных пунктов

27 апреля 2023, 13:54
Фото: Здравсити
Краснодарский край стал одним из трех регионов-лидеров России с самым высоким показателем плотности аптек. Результаты исследовательского агентства DSM Group за 2022 год показали, что в крае на 100 тысяч населения приходится 64 аптечных пункта.

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составляет только 34, пишет издание retail.ru.

В условиях высокой конкуренции в фармацевтической отрасли бизнес развивает дистанционную торговлю. Следует отметить, что по итогам 2022 года Краснодарский край не входил даже в десятку субъектов РФ с высокой долей онлайн-покупок лекарств. Однако тот факт, что пациенты приобретают через интернет в два-три раза больше медпрепаратов, чем в аптечных пунктах у дома, свидетельствует о большом потенциале края. Дистанционная торговля предоставляет возможность получать необходимые медикаменты без личного посещения аптечных пунктов.

По данным аналитиков, десять регионов-лидеров интернет-фармы реализовали за прошлый год медикаменты и аптечную продукцию почти на 153 миллиарда рублей, что составляет 72% аптечных онлайн-продаж в России.

Аптечные сети уже поняли преимущества онлайн-торговли и взяли курс на интеграцию с сервисами по заказу и доставке лекарственных препаратов.

Так, сеть «Магнит Аптека» подключила к сервису «Здравсити» 760 аптечных пунктов в 52 регионах страны, в том числе 55 из них находятся в Краснодарском крае. Теперь клиенты могут онлайн бронировать заказы, которые есть в наличии в аптечных пунктах, и получать их удобным способом.

Руководитель сервиса «Здравсити» Даурен Абеуов отметил, что Краснодарский край является одним из ключевых регионов развития маркетплейса. Благодаря интернет-аптекам клиенты могут быстро искать нужные медпрепараты и получать их в ближайшей аптеке или заказывать прямо домой курьерской доставкой. Как подчеркнул Абеуов, такое партнерство выгодно и традиционным аптекам, так как позволяет реализовывать с использованием сервиса свой ассортимент и наращивать таким образом выручку.

Клиенты из Краснодарского края через сервис «Здравсити» ежемесячно оформляют 20 000 заказов. Средний чек составляет 1600 рублей.

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