Краснодарский край выходит в лидеры по плотности аптечных пунктов

В условиях высокой конкуренции в фармацевтической отрасли бизнес развивает дистанционную торговлю. Следует отметить, что по итогам 2022 года Краснодарский край не входил даже в десятку субъектов РФ с высокой долей онлайн-покупок лекарств. Однако тот факт, что пациенты приобретают через интернет в два-три раза больше медпрепаратов, чем в аптечных пунктах у дома, свидетельствует о большом потенциале края. Дистанционная торговля предоставляет возможность получать необходимые медикаменты без личного посещения аптечных пунктов.