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Количество жертв ежегодной напасти в Башкирии с начала весны приближается к тысяче

27 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI

В Башкирии жертвами клещей по данным на 27 апреля стали 958 человек

В нынешнем году клещи особенно активны, число присасываний выше среднемноголетних показателей.

Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал свежую статистику по количеству присасываний клещей. За весну 2023 года, которая стала небывало теплой, клещи по данным на 27 апреля успели присосаться почти к 1000 человек. 958 человек это количество граждан, которые обратились в укусом клеща в медучреждения, так что в теории количество жертв клещей может быть больше указанной цифры.

Однако сейчас по республике активно ведется обработка подлежащих территорий специальными средствами. Она вскоре должна завершиться по всей республике. По данным ведомства на сегодняшний день обработана почти треть территории от имеющегося плана. Акарицидная обработка уже завершена на площади 1108,1 гектаров.

Также в Роспотребнадзоре по Башкирии напомнили, что в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалы можно принести клеща, который присосался к человеку для того, чтобы выяснить не заражен ли он опасными вирусами, а именно энцефалитом или же боррелиями.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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