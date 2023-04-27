Количество жертв ежегодной напасти в Башкирии с начала весны приближается к тысяче

Также в Роспотребнадзоре по Башкирии напомнили, что в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалы можно принести клеща, который присосался к человеку для того, чтобы выяснить не заражен ли он опасными вирусами, а именно энцефалитом или же боррелиями.