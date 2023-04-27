Крики и движуха: что творится на скандальной стройке на месте «А-кафе» в Уфе

Примечательно, что региональная УФАС одновременно с рассмотрением иска администрации Уфы поддержала застройщика. В конце 2022 года «Проспект» подал жалобу на действия администрации Уфы, Госжилстройнадзора республики и Башкультнаследия, которые, по его словам, препятствовали реализации проекта. В свою очередь, мэрия получила предостережения от госкомитета, который просил отозвать у «Проспекта» разрешение на строительство, так как в документации не была указана защитная зона объекта культурного наследия Госцирка. Так, УФАС установила, что в 2019 году Башкультнаследие исключило здание Госцирка из защитных зон объектов культурного наследия, в связи с чем действия ответчиков оно расценило как «антиконкурентное соглашение, целью которого явилось устранение ООО СЗ „Проспект“ с товарного рынка строительства жилых и нежилых зданий».