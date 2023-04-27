Крики и движуха: что творится на скандальной стройке на месте «А-кафе» в Уфе

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Всего несколько лет назад название «А-кафе» знал едва ли не каждый уфимец. Пафосный по меркам нулевых клуб располагался на проспекте Октября, соседствуя с ныне пустующим Госцирком и парком имени Мажита Гафури. Здание клуба было выстроено в виде замка в духе позднего Средневековья, туда же не гармонично попытались вписать своего рода пристрой из затемненных стекол. С наступлением темноты фасад подсвечивали сотни огоньков-гирлянд.
Долгое время "А-кафе" сохраняло за собой статус одного из самых фешенебельных заведений Уфы, однако в концу десятых годов клуб начал терять свою популярность, ровно как и свой ореол элитарности и престижа. Люди, пресытившись атмосферой тотального гламура нулевых, требовали чего-то нового, но, увы, клуб безвозвратно устарел со своими алыми кожанами диванами и лакированными столами. Вместе с этим сменилась и аудитория: если раньше здесь отдыхали спортсмены и бизнесмены, то в последние годы разве что толпы студентов.
Одной из вероятных причин, по которой "А-кафе" утратило свой статус, считается арест владельца заведения Владимира Глухова в 2014 году. Бизнесмена подозревали в сбыте наркотиков и хранении оружия. Глухов отрицал предъявленные ему обвинения, но ему даже не успели их предъявить. В то время бизнесмен, по словам близких, страдал онкологическим заболеванием — не дождавшись разбирательства, он скончался от болезни.
Несмотря на попытки «оживить» некогда столь престижное место, в 2021 году его владелица, вдова Глухова Дамира, решила продать «А-кафе». Уже осенью клуб отправился под снос — сейчас на его месте бушует стройка. В скором времени здесь должен появиться многоэтажный жилой дом. Примечательно, что новость о том, что здесь готовятся возвести очередную многоэтажку, взбудоражила местных жителей. По их мнению, в микрорайоне и без этого не хватает инфраструктуры.
Тогда же прокуратура внесла представление бывшему мэру Уфы Сергею Грекову, потребовав отозвать разрешение на строительство высотки. В мэрии тогда заявляли, что собственник участка может возводить на нем здания и сооружения, перестраивать и сносить, разрешать строительство другим лицам, если при этом соблюдаются градостроительные и строительные нормы и правила, а также требования о целевом назначении земель.
Стоит отметить, что когда стало понятно, что со стороны застройщика нарушений нет, администрация Уфы попыталась настоять на том, что застройщик, вместо благоустройства прилегающей территории, якобы планировал разместить парковку на предоставленном участке. Несмотря на это Арбитражный суд республики не удовлетворил иск к минземимуществу региона. Позднее 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске также оставил в силе решение суда первой инстанции.
На сегодня право возводить высотку под названием ЖК "The Prime" принадлежит Специализированному застройщику «Проспект». Помимо участка под строительство жилого комплекса компания также получила от мэрии смежный участок площадью 6,36 тыс. кв. м — для благоустройства территории.
Территория вокруг будущих домов полностью огорожена. Из-за высоких заборов слышны крики рабочих и гул техники. Над жестяными ограждениями уже виднеются постройки в несколько этажей высотой — аккуратно сложенные бетонные блоки, перекрытое кое-где строительными лесами и сеткой. Буквально ничто не указывает на то, что всего пару лет назад на этом месте было хоть что-то кроме строительных кранов и свежей кирпичной кладки. Лишь здание Госцирка, обветшавшего и ныне пустующего, непоколебимо стоит на фоне строящегося "человейника".
Недавно управление ФАС по региону обнаружило нарушения закона о защите конкуренции в действиях мэрии Уфы, республиканского Госжилнадзора и Башкультнаследия. Антимонопольщики еще в октябре прошлого года выдали ведомствам предупреждение, которое было проигнорировано, а затем возбудили административное дело. В УФАС установили, что три ведомства пытались помешать строительству ЖК The Prime на участке возле уфимского Госцирка. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Примечательно, что региональная УФАС одновременно с рассмотрением иска администрации Уфы поддержала застройщика. В конце 2022 года «Проспект» подал жалобу на действия администрации Уфы, Госжилстройнадзора республики и Башкультнаследия, которые, по его словам, препятствовали реализации проекта. В свою очередь, мэрия получила предостережения от госкомитета, который просил отозвать у «Проспекта» разрешение на строительство, так как в документации не была указана защитная зона объекта культурного наследия Госцирка. Так, УФАС установила, что в 2019 году Башкультнаследие исключило здание Госцирка из защитных зон объектов культурного наследия, в связи с чем действия ответчиков оно расценило как «антиконкурентное соглашение, целью которого явилось устранение ООО СЗ „Проспект“ с товарного рынка строительства жилых и нежилых зданий».
Как сообщал Mkset, ранее мэрия не смогла вернуть предоставленный ею в использование участок, который располагается по соседству с застраиваемым. Юристы не смогли убедить Арбитражный суд Башкирии в намерении компании организовать там парковку вместо благоустройства территории. Первая инстанция сочла, что доказательств этому не представлено. Обжаловать решение не удалось — 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил его без изменения.