Главный вахтовик Башкирии уехал добровольцем на СВО, не снявшись с праймериз ЕР

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Лидер региональной общественной организации «Вахтовики республики Башкортостан» Айрат Низаметдинов неожиданно сообщил о своем отбытии к местам боевого слаживания в составе добровольческого батальона имени «черного генерала» Даяна Мурзина. Как известно отправка данного батальона состоялась 26 апреля.
О своем решении Низаметдинов сообщил на своей странице в социальной сети.
— Родина призвала. Рядом со мной в строю сегодня-сильные и благородные люди, смелые бойцы, которые встали на защиту нашей страны.
Довелось жить в сложное время. Уверен, нам по плечу сложные задачи.
Ждите с Победой! — написал перед отправкой батальона вахтовик и теперь уже доброволец.
Дополнительно Низаметдинов сообщил, что будет и дальше продолжать участвовать в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».