mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Изображение материала

Главный вахтовик Башкирии уехал добровольцем на СВО, не снявшись с праймериз ЕР

27 апреля 2023, 08:07
Фото: vk.com/Айрат Низаметдинов

Главный вахтовик Башкирии Айрат Низаметдинов отправился на СВО

Низаметдинов известен в республике как борец за права вахтовиков, а недавно занялся и политикой.

Лидер региональной общественной организации «Вахтовики республики Башкортостан» Айрат Низаметдинов неожиданно сообщил о своем отбытии к местам боевого слаживания в составе добровольческого батальона имени «черного генерала» Даяна Мурзина. Как известно отправка данного батальона состоялась 26 апреля.

О своем решении Низаметдинов сообщил на своей странице в социальной сети.

— Родина призвала. Рядом со мной в строю сегодня-сильные и благородные люди, смелые бойцы, которые встали на защиту нашей страны.
Довелось жить в сложное время. Уверен, нам по плечу сложные задачи.
Ждите с Победой! — написал перед отправкой батальона вахтовик и теперь уже доброволец.

Дополнительно Низаметдинов сообщил, что будет и дальше продолжать участвовать в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».

Читайте также:
Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана
Читайте также:
«Здесь нужно в пяти местах работать»: почему жители Башкирии становятся вахтовиками
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
В статье много фото. Была Большой Казанской, а станет Арбатом: что делают с улицей Октябрьской революции
Сегодня, 06:27
Адвокат из Уфы рассказал, что грозит вандалам, облившим доску памяти с участником СВО
Сегодня, 07:24
Названа единственная дата в мае, когда запретят продавать алкоголь по всей Башкирии
Сегодня, 08:58
В Башкирии уничтожили лекарства на 31 миллион рублей вовремя не отдав их онкобольным
Сегодня, 04:49
В Башкирии ввели штраф за отсутствие Знамя Победы на зданиях
Сегодня, 05:21
В Уфе открылась уникальная клиника лечения боли в спине и суставах
Вчера, 08:26