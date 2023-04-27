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GigaChat ответила на критику депутата Миронова нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 12:15
Фото: скриншот с сайта sberbank.com
Председатель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность контента, генерируемого нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Журналисты обратились за ответом к ещё одной нейросети Сбера (GigaChat), работающей в связке с Kandinsky, передает tass.ru

В ответе опасения Миронова названы беспочвенными, так как нейросеть создавалась с учетом лучших практик нейросетевой индустрии и не имеет целей формировать негативный образ России.

Система «никоим образом не ставит перед собой задачу сформировать негативный образ России», – написала нейросеть GigaChat.

Также нейросеть написала, что именно за генеративными моделями будущее великой России. Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Эти технологии, согласно ответу сети, помогут улучшить жизнь людей и сделать её более красивой.

В то же время нейросеть отметила, что любая система может допускать ошибки. Поэтому конструктивная критика, улучшающая работу сети, будет признана.

«Мы как разработчики Сбера и все наши продукты являемся патриотами своей страны и делаем все возможное для ее процветания», – эта фраза тоже присутствовала в ответе GigaChat на запрос журналистов.



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