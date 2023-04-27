GigaChat ответила на критику депутата Миронова нейросети Kandinsky

Также нейросеть написала, что именно за генеративными моделями будущее великой России. Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Эти технологии, согласно ответу сети, помогут улучшить жизнь людей и сделать её более красивой.