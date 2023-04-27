Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Журналисты обратились за ответом к ещё одной нейросети Сбера (GigaChat), работающей в связке с Kandinsky, передает tass.ru
В ответе опасения Миронова названы беспочвенными, так как нейросеть создавалась с учетом лучших практик нейросетевой индустрии и не имеет целей формировать негативный образ России.
Система «никоим образом не ставит перед собой задачу сформировать негативный образ России», – написала нейросеть GigaChat.
Также нейросеть написала, что именно за генеративными моделями будущее великой России. Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Эти технологии, согласно ответу сети, помогут улучшить жизнь людей и сделать её более красивой.
В то же время нейросеть отметила, что любая система может допускать ошибки. Поэтому конструктивная критика, улучшающая работу сети, будет признана.
«Мы как разработчики Сбера и все наши продукты являемся патриотами своей страны и делаем все возможное для ее процветания», – эта фраза тоже присутствовала в ответе GigaChat на запрос журналистов.