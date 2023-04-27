Екатерина Еремина: Отраслевые объединения - будущее логистического рынка

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Published Сегодня, 06:52
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«Логистика – нефть нового поколения», – подчеркнула Екатерина Еремина. По ее словам, клиенты уже осознали, что логисты – это не просто исполнители, а «кровеносная система любого бизнеса». 2022–2023 годы сплотили логистический рынок: конкуренцию здесь поменяли на взаимодействие. В связи с этим спикер выразила уверенность: в любом бизнесе будущее – за отраслевыми объединениями, ведь только вместе можно достичь результатов, пишет gorod55.ru.
Текущее состояние транспортно-логистической системы прокомментировал Владимир Тян – управляющий директор «Совтрансавто». Одним из достижений транспортно-логистической системы РФ эксперт назвал ее высокую адаптивность: она сумела выдержать все недавние изменения. Вместе с тем спикер обратил внимание на недооценку рисков в отношении IT-инфраструктуры. Поэтому эксперт предложил направить усилия на формирование среды, где участники могли бы вести работу с учетом текущей динамичной ситуации.
В 2023 году выставку TransRussia и специальную экспозицию SkladTech увидели более 27 тысяч человек, что на 45% больше, чем в 2022 году. Участниками стали свыше 430 компаний. Ключевым событием оказался транспортно-логистический конгресс «ТРАНСРОССИЯ-2023», проходивший на протяжении всех трех дней выставки. Свои доклады представили 185 спикеров – экспертов отрасли. На площадке конгресса обсудили важнейшие проблемы логистики, грузоперевозок и смежных отраслей.
Выставка TransRussia проходит уже в 27-й раз. В мероприятии традиционно участвуют ведущие отечественные и зарубежные операторы грузовых перевозок, представители портовой отрасли, таможенные, страховые и другие компании из 22 стран мира.
Насыщенная деловая программа состояла из пяти отраслевых сессий с участием первых лиц индустрии. После завершения докладов спикеров состоялось награждение лауреатов по рейтингам и премиям.