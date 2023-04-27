Екатерина Еремина: Отраслевые объединения - будущее логистического рынка

«Логистика – нефть нового поколения», – подчеркнула Екатерина Еремина. По ее словам, клиенты уже осознали, что логисты – это не просто исполнители, а «кровеносная система любого бизнеса». 2022–2023 годы сплотили логистический рынок: конкуренцию здесь поменяли на взаимодействие. В связи с этим спикер выразила уверенность: в любом бизнесе будущее – за отраслевыми объединениями, ведь только вместе можно достичь результатов, пишет gorod55.ru.