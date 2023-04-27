Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Комплексный план был принят в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», - пишет ИА REGNUM. Он предусматривает взаимодействие при выполнении проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установку системы автоконтроля выбросов, развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха в Стерлитамаке.
По словам гендиректора АО «БСК» Эдуарда Давыдова, общее снижение уровня загрязняющих веществ в атмосфере к 2030 году должно достигнуть более 5700 тонн.
«Инициативы компании, направленные на снижение выбросов в атмосферу, представляют собой непрерывно реализуемые проекты по модернизации производства. В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам», — сообщил Эдуард Давыдов. Он также напомнил, что компания принимает обязательство до 2030 года снизить объем выбросов в атмосферу на 14,5%. Достичь намеченного показателя компания планирует при помощи нескольких проектов, соответствующих в том числе целям достижения технологического суверенитета отрасли, заключил гендиректор АО «БСК».
Одним из главных проектов БСК называют техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик». Предполагается, что инвестиции в этот проект составят около 200 миллионов рублей. Разработка специалистов компании будет способствовать значительному снижению выбросов винилхлорида в атмосферу.
На производстве «Сода» для минимизации выбросов оксида углерода в атмосферный воздух проводятся мероприятия по модернизации газоочистного оборудования и опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Подобная уникальная практика прежде не использовалась ни на одном другом предприятии.
Всего соглашение предусматривает запуск восьми проектов.
Необходимо отметить, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду, каждый год наблюдается сокращение объёма выбросов в атмосферу. Например, по итогам 2022 года этот показатель составил всего лишь 39,7% от разрешенной нормы. И это при том, что за последние 10 лет производство основных продуктов, таких как ПВХ и пищевая сода, выросло на более чем 60%.