Необходимо отметить, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду, каждый год наблюдается сокращение объёма выбросов в атмосферу. Например, по итогам 2022 года этот показатель составил всего лишь 39,7% от разрешенной нормы. И это при том, что за последние 10 лет производство основных продуктов, таких как ПВХ и пищевая сода, выросло на более чем 60%.