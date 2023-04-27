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Уже с начала мая 2023 года в столице Башкирии запланировано проведение ряда мероприятий в честь очередной годовщины Дня Победы. Они пройдут во всех учебных заведениях города, ветеранов ВОВ поздравят представители местной власти и учащиеся школ.
Памятную дату отметят 6 мая проведением общегородских субботников и акций «Лес Победы» и «Сад памяти». Деревья в память о погибших воинах высадят ребята из городских военно-патриотических клубов и участники спецоперации.
Начало праздника в день 9 мая ознаменует торжественное возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. После этого на Советской площади начнутся основные праздничные мероприятия.
По окончании парада здесь 9 мая 2023 года выступят танцевальные коллективы города и сводный хор в сопровождении оркестра духовых инструментов, а затем пройдет концертная программа фестиваля патриотической песни «С чего начинается Родина». Завершит музыкальную праздничную программу на День Победы выступление ведущих артистов Башкирии и городских мастеров сцены.
Каждый год 9 мая в Уфе проходит праздничный парад. К мероприятию привлекаются военнослужащие Уфимского гарнизона, учащиеся городских военных заведений, полицейские и сотрудники других силовых структур, а также юнармейцы, кинологи с собаками, ветераны, кавалеристы, участники БД (боевых действий).
Состоится праздничный парад и в 2023 году. В мероприятии будут участвовать свыше полутора тысяч человек — двадцать парадных расчетов пройдут торжественным строем по проспекту Октября. Шествие пройдет в сопровождении сводного городского духового оркестра.
Следом за пешими участниками парада по площади на День Победы проедут военные ретромашины, а за ними — образцы современной боевой техники. Закончится торжественное мероприятие пролетом над площадью авиатехники.
Репетиции праздничного парада уже начались. В апреле 2023 года они будут проходить каждый четверг близ «Уфа-арены», а 4 мая и 6 мая можно будет увидеть генеральные репетиции парадных расчетов на проспекте Октября. Сам праздничный парад на 9 мая 2023 года стартует в 10:00.
Традиционно на уфимской городской площади в День Победы проходило шествие «Бессмертного полка». В минувшем году в нем участвовало свыше 150 тысяч уфимцев.
В нынешнем году шествие в Уфе не состоится. Такое решение было принято на общероссийском уровне в целях обеспечения безопасности.
Однако это не отменяет проведения акции в России в других форматах, в том числе в онлайн- и офлайн-режиме. Но пока точный формат проведения акции «Бессмертного полка» в Башкирии в 2023 году не определен.
Координатор движения «Бессмертного полка» в Башкирии Вадим Курилов:
«Центральный штаб предложил нам несколько вариантов проведения акции. Каждый может рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях на лицо героя. Точный формат проведения мероприятия в регионе мы определим на днях».
Власти Уфы не отказались от проведения праздничного салюта на День Победы. Прогремят праздничные залпы в 23:00 на 9 мая 2023 года со стороны площади Ленина.